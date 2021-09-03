Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu
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Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu

Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Çin İmparatoru Song'un uzun yaşamın sırrını öğrenmek için huzuruna getirdiği yaşlı adam Li'nin anlattıkları yeniden gündem oldu. Li, "Her sabah uyandığınız zaman dizinizin üç parmak altındaki noktaya baskı yaparsanız vücudunuzun enerjisi yenilenir" ifadelerini kullanıyor.

Çin efsanesi olarak bilinen "Vücuttaki yeniden başlat" tuşu, bir kez daha gündem oldu. Rivayete göre üç bin yıl önce Çin İmparatoru Song, adamlarını ülkenin en yaşlı kişisini bulmak için görevlendirir. Görevliler, 90 yaşındaki Li'yi bulup, getirirler.

"DİZİN ÜÇ PARMAK ALTINDA"

İmparator, uzun yaşamasının sırrını sorunca, "Zusanli noktasını ısıtıyorum" der. Elli yıl sonra İmparator Song yerine Tang geçer. O da ülkenin en yaşlı kişisinin bulunmasını ister. En yaşlı kişiyi arayanlar, bir kez daha Li'yi bulur. 140 yaşındaki Li şöyle konuşur:

"Ayda bir defa, dolunay çıktığında zusanli noktasını ısıtıyorum." Siz de bu yaşlı köylü gibi yapın. Zusanli ya da 'yaşam enerjisi noktası', 'dizin üç parmak altında' dizin pürüzlü derisinin sona erdiği yerdedir. Mümkünse her sabah bu noktaya masaj yapın.

VÜCUTTAKİ ÖNEMLİ MERKEZ

Geleneksel Çin tıbbı, vücudu bir enerji sistemi olarak görür ve "Zu San Li Aktivasyon" noktası da ömrü uzatan ve 100 hastalığa iyi gelen çok önemli bir merkezdir.

Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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