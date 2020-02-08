: Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ilk kez bir ABD vatandaşı can verdi

08.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:54

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 720'ye, dünya genelinde enfekte olanların sayısı da 34 bin 400'e yükselmiş durumda. Virüsün hala tedavisi bulunabilmiş değil.

Binlerce insan, Japonya ve Hong Kong'a demirlemiş iki cruise gemisinde karantina altında bulunuyor. Japonya'daki Diamond Princess isimli cruise gemisinde virüs taramaları devam ederken gemideki toplam enfekte insan sayısı 64'e yükseldi.

BİR ABD VATANDAŞI ÖLDÜ

Dünyayı dehşete düşüren salgın sonucunda bir ABD vatandaşı yaşamını yitirdi. Bu olay ABD'nin virüsten ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti. New York Times'a açıklama yapan ABD'nin Pekin Büyükelçiliği, ölüm haberlerini doğruladı.

HONG KONGLULAR TUVALET KAĞIDI STOKLUYOR

Hong Konglular, ülkede tuvalet kağıdı stoğunun tükendiğine dair söylentiler nedeniyle tuvalet kağıdı almak için resmen savaş vermeye başladı. Hükümet söylentileri yalanladı ama halk halen tuvalet kağıdı stoklamaya devam ediyor.

Çin anakarası ile sınırların kapanmasıyla belirli mallar, özellikle tuvalet kağıdı ihracının biteceği ifade edilmişti. Hong Kong hükümeti söylentileri yalanladı ve vatandaşlarını sakin olmaya çağırdı.

Hükümetten yapılan açıklamada, sınırların kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli acil durum önlemlerinin "Çin anakarası ile Hong Kong arasındaki nakliye hizmetlerini etkilemeyeceği" ifade edildi.

ÇİN İDAM CEZASI VERECEK

Çin hükümeti virüsün kontrol edilmesi adına alınan önlemleri engelleyenlere ağır cezalar vereceğini duyurdu. Kuralları ihlal edenler hızlı tutuklamalara, cezalara ve hatta ölüm cezasına maruz kalacaklar.

MASKE TAKMAYANA GÖZALTI

Pekin Belediyesi'nden yapılan açıklamada otel, restoran, süpermarket, eğlence alanları, toplu taşıma ve benzeri yerlerde maske takılması gerektiği bildirildi.

Maske takmayı reddeden kişilere önce gerekli uyarıların yapılacağı belirtilen açıklamada, kişi bu tutumunu sürdürürse gözaltına alınabileceği vurgulandı.

Ülkede özellikle Hubey eyaletindeki yoğun ihtiyaç nedeniyle çoğu sağlık şirketi, maske dahil üretimlerinin büyük çoğunluğunu bu eyalete yönlendiriyor. Halihazırda Pekin gibi büyük şehirlerde maske satan eczanelerde stoklar yetersiz kalıyor.

VİRÜSÜN TAŞIYICISI 'PANGOLİN' Mİ?

Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan "pangolin"in potansiyel coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu. Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Bu son keşif virüsten korunmak, yayılmasını önlemek ve kaynağının keşfedilmesi adına büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi.

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