Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Doğu Türkistan'da binlerce Türk'ü toplama kamplarına gönderen ve dünyanın tepkisini çeken Çin yönetimi, İYİ Parti lideri Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı üstü kapalı tehdit etmesinin ardından skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian, 'Türkiye'de bazı kişilerin teröristleri ve Çin içinde ayrılıkçılığı teşvik ettiğini' ileri sürerek tehdit dilini sürdürdü.

Doğu Türkistan'da binlerce Uygur Türk'üne toplama kamplarında eziyet eden ve bu nedenle Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere tarafından yaptırımla karşılaşan Çin yönetimi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef almasının ardından küstah bir açıklama daha yaptı.

ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ DÜN AKŞENER VE YAVAŞ'I TEHDİT ETMİŞTİ

Akşener ve Yavaş hakkında dün Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir. Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadelerini paylaşmıştı.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILMIŞTI

Akşener ve Yavaş'ın Doğu Türkistan'da 31 yıl önce yaşanan Barın katliamı için anma mesajı paylaşmasının ardından meydana gelen bu gelişmenin sonrasında Çin'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

PEKİN'DEN DE KÜSTAH AÇIKLAMA GELDİ

Bugün, Pekin de çıkan krize dahil olarak baskı ve işkenceye maruz bıraktığı Uygur Türklerini terörist, Türkiye'deki bazı kişileri de teröristlere destek vermekle suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, 'Türkiye'de bazı kişilerin teröristleri ve Çin içinde ayrılıkçılığı teşvik ettiğini' ileri sürdü. Pekin'de günlük basın toplantısında konuşan Zhao, "Umarız Türkiye'de her kesimden insanlar, Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma yönündeki katı pozisyonunu doğru, mantıklı ve objektif bir biçimde görebilir" dedi.

Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor
Zhao Lijian
Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor
Barın Katliamı nedir? Barın Katliamı ne zaman nerede oldu? Barın nerede?
Barın Katliamı nedir? Barın Katliamı ne zaman nerede oldu? Barın nerede?
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Adayı olacak mı?
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Adayı olacak mı?
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Caner Erkin Hakan Kutlu Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 20:53:51. #1.15#
title