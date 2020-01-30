: Çin'de yaşayan Türk öğretmen canlı yayında koronavirüs salgınını anlattı: Göz, kulak ve deriden bulaşıyor

30.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:07

Çin'de yaşayan ve bu ülkeden dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili bilgi veren Türk öğretmen Burcu Öner, Türkiye Büyükelçiliği'den tahliye konusunda bilgi beklediğini belirterek, "Tahliye haberinden sonra rahatladık bekliyoruz. Büyükelçilik 'hazırlanın' dedi ve bekliyorum. 7 gündür evden dışarı çıkmıyorum" ifadelerini kullandı.

BİR HAFTADIR EVDEN ÇIKMIYOR

Burcu Öner, tam bir haftadır evden dışarı çıkmadığını belirtti ve "Dün Konsolosluk bizimle iletişime geçti. Eşyalarımızı hazırladık ve beklemedeyiz. Ayın 23'ünden beri evde dışarı çıkmıyorum. Bir haftadır evdeyim" diye konuştu.

"KORONAVİRÜS GÖZ VE KULAKLARDAN DA BULAŞIYOR"

Türk öğretmen Öner, koronavirüsün nasıl bulaştığını anlatarak, "Bu virüs sadece hava yolu ve nefes yoluyla bulaşmıyor. Buradaki doktorların söylediğine göre, gözlerinizi gözlükle koruyun, kulaklarınızı kapatın, gözlerinizden ve kulaklarınızdan girebilir mikrop. Derinizden de geçebilir uyarılarından ötürü korkumuzdan camı, pencereyi açamıyoruz. 7 gündür evden dışarı çıkmıyorum" dedi.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Haber Videosu