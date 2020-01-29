: Çin'de koronavirüsünden korunmak isteyen vatandaşlar maske almak için metrelerce kuyruk oluşturdu

29.01.2020 12:51 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:02

Çin'de 132 can alan ölümcül virüs sonrası, hastalıktan korunmak isteyen vatandaşların yüz maskelerine olan rağbeti arttı. Stoklarda maske kalmadığı belirtilirken, Çin dışarıdan maske ithal etmek için harekete geçti.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Çin'in en büyük şehri Şangay'da koruyucu yüz maskesi almak için sıraya giren insanlar, metrelerce kuyruk oluşturdu.

KALİTESİZ MASKELERİN SATILMASI YASAKLANDI

Öte yandan şehirde standart kalitenin altındaki maskelerin satılması yasaklandı.

132 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 132'ye, salgından etkilenen kişi sayısı 5 bin 974'e yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke geneline yayılan 2019-nCoV salgını nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti, virüsten etkilenen sayısı bin 239'nun durumu ağır olmak üzere 5 bin 974'e çıktı.

YAKLAŞIK 60 BİN KİŞİ MÜŞAHEDE ALTINDA

Bununla birlikte virüsten etkilendiği şüpheli olan kişi sayısı 9 bin 239'a yükselirken, virüsten etkilenen kişilerle herhangi bir şekilde temasa geçmesi nedeniyle müşahede altına alınanlar 59 bin 990'a çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen enfektelerin sayısı ise 103 oldu.

14 ÜLKEYE SIÇRADI

"Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre, salgın Çin dışında, Tayland'da 14, Japonya'da 7, Singapur'da 5, ABD'de 5, Avustralya, Fransa, Almanya ve Güney Kore'de 4'er, Malezya'da 3, Vietnam'da 2, Nepal, Kanada, Kamboçya ve Sri Lanka'da 1'er kişide görüldü.

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede salgına dönüşen koronavirüs nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Çin'i ziyaret etmiş ve salgınla mücadele konusunda güvendikleri ülkeye yardıma hazır olduklarını söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de Ghebreyesus ile görüşmesinde, "Bu salgını bir an önce yenme konusunda inancımız, özgüvenimiz tam, kaynaklarımız var." ifadelerini kullanmıştı.

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