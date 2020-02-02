: Çin'de koronavirüsle ilgili açıklama yapan doktorlara baskı uygulandığı iddia edildi

02.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:51

ABD'nin çok okunan gazetelerinden New York Times, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra bütün dünyaya yayılan ve bugüne kadar 304 kişinin ölümüne sebep olan ve 14 binden fazla insanın da hastanede tedavi altına alındığı salgın hastalıkla ilgili bir iddia ortaya attı.

"HÜKÜMET DOKTORLARA BASKI UYGULUYOR"

Gazeteye konuşan bazı kaynaklar Çin hükümetinin hastalık haberlerini ve bu konuda konuşan doktorlara baskı uyguladığını söyleyerek, "Hükümet duyulan utançtan ve bunun bir zafiyet olarak gösterilmesinden rahatsızdı ve bu hastalığın duyulmamasını istedi" açıklamasını yaptı.

KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI YAPAN DOKTORA CEZA

Son yılların en büyük salgını olan ve son dönemin ticari ve kültürel olarak en aktif ülkelerinden biri olan Çin'de ortaya çıkmasının ve buna ek olarak hastalığın insandan insana bulaşmasının da çok önemli bir faktör olduğu koronavirüs ile ilgili Aralık ayında paylaşım yapan bir doktorun ceza aldığı da ortaya çıktı.

Doktor Li Wenliang

"POLİSLER KAPIMA GELDİ"

New York Times'a konuşan Doktor Li Wenliang, "Ben 30 Aralık gecesi bir sosyal paylaşım platformunda 7 hastasının karantina altına alındığını arkadaşlarımla paylaştım. 'Çin'de 2002 yılında patlak veren 800 kişinin ölümüne sebep olan SARS tekrar mı geliyor?' diye sordum. Gecenin bir yarısında Wuhan Sağlık Müdürlüğü'nden yetkililer neden böyle bir bilgi paylaştığımı sorarak beni azarladı ve 3 gün sonra da polisler kapıma gelerek uygunsuz davrandığıma dair bir kağıt imzalattılar" dedi.

Bölgede yaşayanlarla konuşan New York Times, ilk semptomların Aralık ayının ortasında ortaya çıktığını aktarırken, yetkililerin harekete geçmemesi dolayısıyla salgının büyük bir hızla bulaşarak yayıldığını yazdı. New York Times'ın haberinde, "Yetkililer kamuya açıklama yapmaktan çekindi. Bunda siyasi motivasyonun yeri büyük çünkü yetkililer Ocak ayında yapılan yıllık kongrelerine odaklanmak istiyorlardı. Dolayısıyla o zamanlarda bile sık sık enfeksiyon riski olmadığını söylüyorlardı" ifadesi kullanıldı.

Gazeteye konuşan yetkililer, "Hastalığın ilk belirtileri Aralık ayının başında kendini gösterdi. Fakat yetkililerin harekete geçmeye başladığı tarih 20 Aralık'tı. Bu tarihte hastalık korkutucu boyutlara ulaşmış ve bir tehdit olmaya başlamıştı" ifadesini kullandı.

ÇİN DIŞINDA İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Yaşananların ardından bugün Filipinler'den korkutan bir açıklama geldi. Filipinler Sağlık Bakanlığı, 44 yaşındaki bir Çinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylelikle, Çin dışında koronavirüsün sebep olduğu ilk ölüm gerçekleşti.

Yetkililer, Wuhan kentinden ülkeye gelen kişinin Cumartesi gecesi yaşamını yitirdiğini duyurdu. Filipinler'de bugüne kadar 2 kişide koronavirüs tespit edilmişti. Bunlardan biri 44 yaşındaki adam ve diğeri de onun 38 yaşındaki arkadaşıydı. 38 yaşındaki kadının tedavisinin devam ettiği açıklandı. Yetkililer, çiftin 21 Ocak'ta Hong Kong üzerinden ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Filipinler Sağlık Bakanı Francisco T. Duque III, "Bu hastalık dışarıdan gelmiş bir hastalık ve ülkede yaşayan birisine bulaştığına dair bir kanıt yok" dedi. Dünya Sağlık Örgütü de resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaşanan ölümü doğruladı.

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