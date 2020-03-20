Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu
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Stanford Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu

Bilim insanları, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta hava kirliliğinin azaldığını belirterek, Çin'de prematüre doğan bebeklerde hava kirliliğine bağlı ölümün azaldığını ifade etti.

20.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:13

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye dahil 130'un üzerinde ülkede görülen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 10 bin 415 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 250 bini aştı.

Tüm dünyada büyük panik yaratan koronavirüs salgını sebebiyle bazı fabrikalarda üretim durdu. Yetkililerin çağrısına uyan vatandaşlar zorunlu haller dışında sokağa çıkmayınca trafik de ortadan kalktı. Bu durumun tek olumlu yanı belki de çevreye olan etkisi...

HAVA KİRLİLİĞİ AZALDI

Çin ve İtalya'da hava kirliliğinde belirgin bir düşüş var. Avrupa Uzay Ajansı'nın çektiği uydu görüntüleri, kirliliğin ne kadar azaldığını net bir şekilde gösteriyor.

Haberde yer alan videoda, Ocak ayından bu yana Türkiye'nin bir kısmının yer aldığı İtalya ve çevresindeki bölgelerde nitrojen dioksit değişimindeki kademeli azalma gösteriliyor.

20 Aralık -16 Mart tarihleri arasında Çin'in bütün kentlerinde hava kirliliği azaldı. Nitrojen dioksit oranında büyük düşüş görüldü. Özellikle fabrika ve endüstriyel tesislerin kapanması kirliliğin azalmasında etkili oldu. Ancak, uzmanlar salgının bitmesinin ardından hava kirliliğinin önceki seviyeye dönebileceği konusunda uyardı.

BİNLERCE BEBEĞİN HAYATI KURTULDU

Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar Çin'da hava kirliliğinin azalmasının prematür bebeklerde hava kirliliğine bağlı ölümü azalttığını söyledi. Yani buna göre, coronavirüs salgını Çin'de yaşlıların ölmesine neden olurken, binlerce prematüre bebeğin hayatta kalmasını sağladı.

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu

Haberin Videosu:

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu

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