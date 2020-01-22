: Çin'de insandan insana bulaşan gizemli virüsten ölenlerin sayısı 17'ye çıktı

22.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:05

Çinli yetkililer grip-zatürre benzeri semptomları olan, insandan insana bulaşan ve öldürücü etkileri bulunan koronavirüsünden kaynaklanan salgını kontrol etmekte zorlanıyor. Çin'de korona virüsünün bulaştığı ve hasta ettiği insanların sayısı 470'i geçti, canını aldıklarının sayısı 17'ye ulaştı.

BİRKAÇ SAAT İÇİNDE FIRLADI

Salgının merkezi olan Hubei eyaletinin 11 milyon nüfuslu başkenti Vuhan'da yüzlerce kişi, virüs bulaşması nedeniyle tedavi altına alındı. Hepsi Hubei'de gerçekleşen ölümlerin sayısı birkaç saat içinde 9'dan 17'ye fırladı.

YENİ YIL TATİLİNE DENK GELDİ

Vuhan'da seyahat kısıtlamaları uygulanıyor, ulaştırma merkezlerinde sağlık taramaları yapılıyor. Çinli yetkililer, ülkenin ay takvimine göre yeni yıl bayramı yüzünden bir uçtan diğer uca hareketlilik yaşanmasının, bulaşma riskini artırdığına dikkat çekti. Alarm durumu, bazı Çinlileri seyahatlerini iptal edip evde oturmaya yönlendirdi.

KÜRESEL OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI GÜNDEMDE

Uzmanlara göre çıkış yeri yaban hayvanlarının yasadışı şekilde satıldığı bir pazar olan koronavirüsü (nCoV), ABD gibi bazı ülkelere de sıçradı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO), salgını uluslararası olağanüstü hal ilan edip etmeme konusunu görüşmek üzere bugün toplanıyor.

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