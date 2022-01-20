Çin'de havai fişek kazası görsel şölene dönüştü

Çin'in Hunan eyaletinde havai fişek taşıyan bir kamyona başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada kamyondaki havai fişekler patlayınca renkli görüntüler ortaya çıktı.

Çin'in Hunan eyaletinde havai fişek taşıyan bir kamyona başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada kamyondaki havai fişekler patlayınca renkli görüntüler ortaya çıktı.

Çin'in Hunan eyaletine bağlı Yiyang kentindeki otoyolda seyir halindeki bir araç, havai fişek taşıyan bir kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyondaki havai fişekler patladı. Amatör kameraya yansıyan görüntülere göre havai fişek kazası bir anda görsel şölene dönüştü. Patlayan havai fişekler otoyolda renkli görüntüler oluştururken, kazada ölen ve yaralanan olmadı.

Hava fişek kazası, Bahar Bayramı öncesi güvenlik endişelerini arttırdı. Çin'in kullandığı geleneksel 12 hayvanlı ay takvimine göre 1 Şubat'ta Kaplan Yılına girilecek. - PEKİN

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