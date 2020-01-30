: Koronavirüsle ilgili kan donduran iddia: 1370 kişinin hayatından umut kesildi

30.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:37

Kısa sürede 170 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgını ile ilgili ortaya atılan son iddia kan dondurdu. Vuhan'da ortaya çıkan ve Pekin, Şangay, Guanzo şehirlerinde yoğun bakım servislerinde hayatından ümit kesilen 1370 kişinin bulunduğu öne sürüldü.

VİRÜS 7 BİN 711 KİŞİYE BULAŞTI

Salgından etkilenen kişi sayısı 1370'inin durumu ağır olmak üzere 7 bin 711'e çıktı. Virüs taşıdığı şüpheli olan kişi sayısı 12 bin 167 olarak açıklanırken, koronavirüs teşhisi konulan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı 81 bin 947 oldu.

ÇİNLİLER SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYOR

Tüm bunlar yaşanırken Çin resmi kaynakları, iyileşen 124 kişinin hikayelerine ekranlarda yer vererek halkına moral aşılamaya çalışıyor. Ancak bu taktik pek işe yaramıyor. Büyük şehirlerde sokağa çıkanların sayısı azaldı, bazı bölgelerde gıda eksikliği baş göstermeye başladı.

TÜRKİYE'DEN TAHLİYE KARARI

Çin'de insanlar sokağa çıkmaya korkarken diğer ülkeler de Çin'deki vatandaşlarının tahliyesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Avusturalya 600 vatandaşını Çin'den tahliye etme kararı aldı. Çin'den Avusturalyalıları alacak olan uçaklar, bu kişileri Cristmist adalarında bir müddet karantinada tutup Avusturalya'ya sokacak. Türkiye ile birlikte Fransa, İngiltere, Almanya'da kendi vatandaşlarını Çin'den tahliye edecekler.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Kaynak: İHA

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