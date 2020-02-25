: Çin'de annesinin karnında koronavirüs bulaşan bebek, tedavi uygulanmadan kendi kendine iyileşti

25.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:58

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın büyük bölümüne yayılan koronavirüsle ilgili her gün farklı hikayeler gelmeye devam ediyor. Çin'in Vuhan eyaletinde anne karnında koronavirüs bulaşan bir bebek dünyaya geldi. Bebeğe koronavirüs bulaştığı, doğduktan 17 gün sonra anlaşıldı. Koronavirüsünün buluştığın en genç insan olan bebek, herhangi bir ilaç yardımı olmadan kendi kendine iyileşerek hastaneden taburcu oldu.

17 GÜNLÜK BEBEKTE KORONAVİRÜSE RASTLANDI

İsmi Xiao Xiao olarak açıklanan 17 günlük kız çocuğu, doğduğunda yapılan muayenesinde solunum yolunda enfeksiyon tespit edilince çocuk hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan muayenede virüs kaptığı ortaya çıkan bebek kontrol altına alındı.

İLAÇ TEDAVİSİ UYGULANMADI

Bebeği tedavi altına alan Dr. Zeng Lingkong, bebeğin solunum yollarında bir enfeksiyon olduğunu, nefes almakta zorluk çekmediğini ve yüksek ateşi bulunmadığı söyleyerek bebeğe ilaç tedavisi uygulamadıklarını söyledi. Dr. Zeng, yapılan testlerin ardından virüsün bebeğin vücudundan tamamen atıldığını söyledi. İyileşen minik bebek daha sonra hastaneden taburcu edildi

HAMİLE HASTALAR DAHA DİKKATLİ TEDAVİ EDİLİYOR

Çin'de koronavirüsle mücadele eden doktorlardan olan Dr. Zeng Lingkong, şu an için en büyük korkularından birisinin, koronavirüsün hamile anneden karnındaki çocuğa bulaşması olduğunu ifade etti ve bu tür vakalarda çok daha dikkatli olduklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

İran'da 16, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 7, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şöyle sıralandı: Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1.

Haber Videosu