Çin'de ailesi karantinaya alınan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

31.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:57

Çin'in Hubei eyaletinde, ailesi virüs nedeniyle karantinaya alınan 17 yaşındaki serebral palsili çocuk ölü bulundu. Evde tek başına bırakıldığı için öldüğü düşünülüyor. Yetkililer, ölüm nedenini araştırmaya devam ediyor.

6 GÜNDE YALNIZCA İKİ DEFA YEMEK GÖTÜRÜLMÜŞ

Yan Cheng isimli 17 yaşındaki çocuk, babası ve otizmli kardeşinin karantinaya alınmasıyla evde yalnız kaldı. Cheng'in babası Yan Xiaowen, karantinaya alındıktan sonra Çin'de bir sosyal paylaşım sitesi olan Weibo'dan evde tek kalan oğlu için yardım çağrısında bulundu. Ancak yetkililerin, altı gün içinde Cheng'e yalnızca iki defa yemek götürdüğü iddia edildi.

Yan Cheng (Mavi tişörtlü)

Cheng'in evde tek başına kaldığı süre zarfı içinde teyzesinin de ziyaret ettiği, ancak sağlık durumu nedeniyle Cheng'in son üç gün ziyaret edemediği belirtildi.

SEREBRAL PALSİLİ NEDİR?

Serebral palsi (SP), erken fetal dönem ile beş yaş arasında meydana gelen beyin hasarıdır. Serebral palsinin etkileri hasarın derecesine ve bulunduğu yere bağlı olarak değişir. Hareket bozuklukları ve kaslarda spastisite ile kendini belli eden bir hastalıktır. Serebral palsinin nedenleri arasında oksijen yetersizliği, enfeksiyonlar ve beyin malformasyonu nedeniyle oluşabilecek beyin hasarı sayılabilir. Belirtiler, fark edilmeyecek kadar hafif olabileceği gibi bir veya daha fazla uzuvda önemli hareket bozuklukları ve hareket edemeyecek kadar sert hale gelen eklemlere kadar uzanır. Serebral palsinin kesin bir tedavisi yoktur. Fakat fizyoterapi, konuşma terapisi, ergoterapi ve bazen ilaç tedavisi ya da cerrahi tedavi yöntemleri hastaların maksimum potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Serebral palsi ya da diğer adıyla beyin felci kasların tonusunu, hareketini ve motor becerileri etkileyen bir problemdir. Vücudun koordineli ve amaçlı bir şekilde hareket etme kabiliyetini engeller. Solunum, mesane ve bağırsak kontrolü, yeme ve konuşma gibi motor becerileri ve kasları içeren diğer vücut fonksiyonlarını da etkileyebilir. Çoğu durumda, görme, işitme ve dokunma duyusunda da sorunlar vardır. Serebral palsi bir hastalık değildir. Aksine, kas hareketlerini kontrol eden beyin hasarının neden olduğu bir grup belirtidir.

SEREBRAL PALSİLİ NEDENLERİ

Serebral palsiye birçok farklı türde beyin malformasyonu veya hasarı neden olabilir ve bazen birden fazla nedenden kaynaklanabilir. Vakaların %15 ila 20'si doğumdan kısa bir süre önce, doğum sırasında ve kısa bir süre sonra ortaya çıkan sorunlardan kaynaklanır. Bu sorunlar doğum sırasında oksijen eksikliği, enfeksiyonlar ve beyin travmasıdır.

Hamilelik sırasında geçirilen kızamıkçık, toksoplazma, zika virüsü veya sitomegalovirüs enfeksiyonları bazen serebral palsiye neden olur. Gen anormallikleri de beyinde yapısal bozukluklara neden olarak serebral palsiye yol açabilir.

Erken doğan prematüre bebekler bu bozukluğa karşı özellikle hassastır. Bu bebeklerde beynin bazı bölgelerinde bulunan kan damarları tam gelişmemiştir ve kolayca kanayarak hasara zemin hazırlar. Yenidoğan döneminde sarılığa yol açan kandaki yüksek bilirubin seviyeleri, kernikterus adı verilen beyin hasarına neden olabilir. Kernikterus serebral palsinin önemli nedenlerinden biridir.

Yaşamın ilk iki yılında görülen menenjit, ağır sepsis, yaralanmalar ve ciddi dehidrasyon gibi sorunlar beyne zarar verebilir ve sonrasında beyin felcine neden olabilir. Bebeklik döneminde geçirilen trafik kazaları ya da düşme, sarsılma gibi sebeplerin neden olduğu travmalar serebral palsiye yol açabilir.