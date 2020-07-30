Böylesi filmlerde yaşanır! 8 katlı binanın çatısından atlayan genç, yara almadan kurtuldu
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Böylesi filmlerde yaşanır! 8 katlı binanın çatısından atlayan genç, yara almadan kurtuldu

Çin'de bulunan 8 katlı yüksek bir binanın çatısından atlayarak intihar eden bir genç, minibüsün üzerine düşerek hayatta kaldı. Yaşanan olay karşısında herkes hayretler içinde kalırken, komşuları söz konusu gencin bunalımda olduğunu söyledi.

Böylesi filmlerde yaşanır! 8 katlı binanın çatısından atlayan genç, yara almadan kurtuldu
30.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 30.07.2020 12:49

Guangdong bölgesinde 21 yaşındaki bir genç intihar girişiminde bulunarak çatıdan atladı. Binanın çatısından atlayan genç bir minibüsün üstüne düşerek hayatta kalmayı başardı. Komşular, gencin bunalımda olduğu belirtti.

Böylesi filmlerde yaşanır! 8 katlı binanın çatısından atlayan genç, yara almadan kurtuldu

Olay, Çin'in Shenzhen şehrinde yerel saat ile 19.00 civarında meydana geldi. Adının Zhang olduğunu ifade edilen 21 yaşındaki gencin, 8 katlı yüksek bir binanın çatısından atladığını söylendi. Görgü tanıkları, gencin bir süredir binanın önünde park halinde olan minibüsün üzerine düşerek ölümden mucizevi bir şekilde kurtulduğunu ifade etti.

Böylesi filmlerde yaşanır! 8 katlı binanın çatısından atlayan genç, yara almadan kurtuldu

FİLMLERDE YAŞANACAK BİR OLAY

Olayla ilgili polis, intihar girişiminde bulunan Zhang'ın bilincinin yerinde olduğunu ve düşmenin ardından gencin hiç bir şekilde yara almadığını belirtti. Soruşturma başlatılan olayda görgü tanıkları, gencin minibüsün üzerine düştükten 10 dakika sonra ayağa kalktığını söyledi. Zhang'ı yakından tanıyanlar ise gencin bunalımda olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Böylesi filmlerde yaşanır! 8 katlı binanın çatısından atlayan genç, yara almadan kurtuldu

Kaynak: DHA

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