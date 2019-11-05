Çimlerin üzerinde yuvarlanan Aleyna Tilki, kalça hareketiyle dikkat çekti

05.11.2019 11:35

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaşımıyla yine farkını ortaya koydu. Tilki, gezintiye çıktığı ormanlık alanda çimleri görünce kendini tutamayarak yuvarlandı.

ÇİMLER ÜZERİNDE KOŞUP YUVARLANDI

Ayakkabılarını ve çoraplarını çıkaran Aleyna Tilki, çimlerin üzerinde koşup yuvarlandı. Doyasıya eğlendiği anları Instagram hesabından paylaşan Tilki'ye binlerce beğeni ve yorum yağdı.

KALÇA HAREKETİNE TAKILDILAR

Birçok kullanıcı "Çocukluğunu özledi" yorumunu yaparken, birkaç kullanıcı Tilki'nin çimlerden yuvarlandığı sırada yaptığı kalça hareketine takıldı. Takipçiler, 19 yaşındaki şarkıcıya "Squat yapmış belli" yorumlarını yaptı.

MÜJDEYİ DUYURDU

Başarılı şarkıcı, ayrıca Instagram hesabından bünyesinde Dua Lipa, Bruno Mars gibi yıldızları barındırandünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan Warner Music Group'la anlaşarak İngilizce albüm ve 4 single yapacağının müjdesini verdi.

AMERİKA-TÜRKİYE ARASI MEKİK DOKUYOR

Genç yaşta bir yetenek yarışmasıyla adını duyuran ve daha sonra çektiği her klip yüzlerce milyon izlenen Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde eğitimine Amerika'da devam etmek için ülkeden ayrılmıştı. Eğitim hayatı ve albüm hazırlığı için gittiği Amerika'dan ülkeye kısa süreli dönüş yapan Tilki, Türkiye-Amerika arası adeta mekik dokuyor.

Ayrıca Tilki'nin, Amerika'da Sharon Stone ve Kevin Costner gibi dünyaca ünlü isimlerle komşu olması ve tuttuğu evin kirasının 82 bin TL olması da çok konuşulmuştu.