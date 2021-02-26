Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu
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Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu

26.02.2021 09:58 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:02
Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu yaşanıyor.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden inşaat ve petrol ürünleri, mermer ve çeşitli gıda maddeleri yüklenen TIR'lar, Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapıyor. Cilvegözü ile Suriye'nin Bab-al Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan tampon bölgede yer alan aktarma alanına geçen TIR'lar, burada yüklerini boşaltarak yeniden Türkiye'ye dönüyor.

GÜNLÜK ORTALAMA 300 TIR

Cilvegözü'nden günlük ortalama 280-300 TIR çıkış yapıyor. Zaman zaman araç yoğunluğu yaşanan kapıda alınan önlemler çerçevesinde TIR'lar sıra numarası ile gümrük sahasına giriyor.


Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu
Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu
Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu
Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu
Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu
Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu
Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

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