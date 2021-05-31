Çılgın Sedat'ın çocuğuyla ilgili anlattıkları sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nu gözyaşlarına boğdu

Çılgın Sedat lakabıyla tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programına konuk oldu. Sedat'ın "Bebeğim 14 günlükken beyin kanaması geçirdi. Doktorlar fişini çekmek isteyince 'Bebeğim uyan' şarkısını söyledim ve gözünü açtı" demesi üzerine duygusal anlar yaşayan Kalaycıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı.

Haberler.com'un YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı şarkıcı Sedat Kapurtu oldu. Evinde yangın çıktığı için zor günler geçiren şarkıcı, hayatında yaşadığı zorlukları ve geçirdiği beyin kanaması sonrası yüzde yüz engelli kalan çocuğunun rahatsızlığından bahsetti.

Yaşadığı zorlukları anlatan Çılgın Sedat, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Çocuğunun beyin kanaması geçirdiğini nasıl öğrendin?" "Neden şarkıcılığın yanı sıra birçok sektörde iş yaptın?" ve "Yangında ev sahibinin tavrı nasıl oldu?" gibi sorularına da cevap verdi.