Çılgın Dersane filmi oyuncuları kim? Çılgın Dersane konusu nedir? Gençlik filmlerinin en başarıları arasında olan Çılgın Dersane serisinin ilk filminde; dersaneyi kaybetmemek adına Cüneyt Arkın'ın canlandırdığı Hadi karakteri ile torunu Özlem'in mücadelesi ekrana geliyor. Çılgın Dersane fragmanı izle...

Çılgın Dersane filmi 2007 yılında vizyona girdi. Filmin kadrosunda Yeşilçam'ın ustalarından Cüneyt Arkın bulunuyor. Yönetmenliğini Faruk Aksoy, senaristliğini Şafak Güçlü ve İrfan Saruhan yaptı.

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ÇILGIN DERSANE OYUNCULARI

Derhanenin iflas bayrağını çekmemesi için türlü girişimlerde bulunan Hadi'ye çıkış yolu torunu Özlem'den gelir. Ancak o zamana kadar dersane öğrencileri ile öğretmenler bir tatil köyünde olacaklardır. Çılgın Dersane filmi oyuncuları şöyle:

Cüneyt Arkın, İrfan Saruhan, Mehmet Aslan, Yağmur Atacan, Tuba Ünsal, Hande Ataizi, Mustafa Topaloğlu, Aytaç Ağırlar, Gamze Karaman, Berke Hürcan, Alp Kırşan, Okan Karacan, Yalçın Otağ, Simge Tertemiz, Ulaş Özer, Duygu Çetinkaya, Oğuzhan Yıldız, Ozan Aydemir, Görkem Gürsoy, Birol Engeler, Yalçın Şen, Seçkin Piriler, Aslıhan Erguvan, Aydan Uysal.

ÇILGIN DERSANE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hadi, İstanbul Özlem Dersanesi'nin sahibidir. Torunu Özlem ile birlikte iflas eden dersanelerinin kurtuluşunu öğrencilere promosyon olarak tatil hediye etmekte bulur. Dersanenin eski öğretmenlerini de tatil köyüne davet etmeleriyle macera bu noktada başlar. Ancak dersanenin iflastan kurtuluşu için bu tatil promosyonu da yeterli gelmeyecektir. Bu arada öğrencilerden Kerem ile Özlem arasında bir yakınlaşma başlar. Özlem'in dersaneyi kurtarma umudu tatil köyüne gelen bir faks olur. Faks dersaneler arası para ödüllü bir yarışmanın davetini içermektedir. Özlem sonunda dedesini bu yarışmaya katılmak konusunda ikna eder. Öğrenciler ve öğretmenler için eğlenceli ve bir o kadarda heyecanlı macera başlar.