Çilekte pestisitle mücadeledeki başarı ihracatta rekor getirdi

SULTANHİSAR, AYDIN (Bültenler) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2021 yılında hayata geçirdiği "Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz" isimli projenin 1.500 dekar çilek bahçelerinden numune alarak başladığı bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, çilek ihracatındaki başarının temelinde üreticinin kalıntısız ürün yetiştirmesinin yattığını dile getirdi.

Türkiye'de en çok çilek üreten ikinci il konumundaki Aydın'da çileği marka olan Sultanhisar'da Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen "Çilek Sektörel Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Uçak, "Hepinizin de bildiği gibi ürünün ilaçlamasında doğru zamanda, doğru dozda, doğru alet ve ekipmanla, son ilaçlama ve hasat zamanı arasındaki süreye uygun, hedef organizmaya yönelik uygulamalar yapılması gerekiyor. Aksi takdirde yapılacak olan pestisit uygulamalarında hem insan ve çevre sağlığına zarar vermiş oluyoruz hem de ihracatımızın gerçekleşmesine engel oluyoruz. Bunu engellemek adına "Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz" isimli projemizde üretim alanlarından numuneler alarak pestisitlerin doğru kullanımını sağlıyoruz. Çilek ile ilgili aldığımız numunelerde kalıntı değerleri, en büyük ihraç pazarlarımız Avrupa Birliği, Rusya ve kendi vatandaşlarımızın tüketimi için Türkiye'nin limitlerine uyumlu çıktı. Zaten ihracatımızdaki başarı da bunun en önemli kanıtı. Bu yıl da projemize devam ederek bölgeyi incelemeye devam etmek istiyoruz. 2022 yılını tüm paydaşlar olarak "Pestisitle Mücadele Yılı" olarak görüyoruz ve bu konuda hem üreticinin hem de ihracatçını üzerine düşen görevleri yerine getirmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ökdem: "Aydın çilek üretiminde 2'inci Sırada"

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Türkiye'nin yıllık 546 bin tonluk çilek üretimiyle dünyada beşinci sırada yer aldığını, Türkiye'de çilek üretiminde ikinci büyük il konumundaki Aydın'da çilek üretiminin Sultanhisar, Köşk ve Efeler'de yoğunlaştığını, bin 638 hektar alanda 66 bin ton üretim yaptıklarını kaydetti.

Aydın'da çilek üretiminin yüzde 47'sinin iyi tarım uygulamalarıyla üretildiği bilgisini veren Ökdem, Hastalık ve zararlılarla mücadele yönüyle sürekli sahadayız. Üreticilerimiz talep, istek ve gözlemlerimizi iletiyoruz. Çilek fidesi önemli bir eksiğimiz. Toplam 3 müteşebbisimizin izinlendirme çalışmasını yaptık. 700 bin adedini sertifika çalışması yürütecek. 2023 itibariyle bu rakamı 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Hedefimiz Aydın'ımızı tarım başkenti yapmak" ifadelerine yer verdi.

Dilber: "2022 yılını Bitki Sağlığı Eğitim Yılı ilan ettik"

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katıldığı toplantıda, 2022 yılını bitkisel üretimde karşılaşılan pestisit kalıntıları nedeniyle, üretici, toptancı, ihracatçı, bayiler açısından 2022 yılını bitki sağlığında eğitim yılı olarak ilan ettiklerini, bu amaçla Mersin, Manisa ve Aydın'da üretici, ihracatçı, toptancı ve zirai ilaç bayileriyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Arıcan: "380 tane ruhsatlı bitki koruma ürünü var"

Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı Nesrin Çakır Arıcan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ruhsat verdiği 380 tane bitki koruma ürünü olduğunu, 2015'ten beri bitki koruma ürünleri izlenebilirliğinin aktif olduğunu, 2018 yılında takip sistemi oluşturduklarını, ürün ruhsatlarında MRL değerlerini Avrupa Birliği limitleriyle aynı aldıklarını vurguladı. Arıcan, "Bitkisel mücadelede pestisit kalıntısı olmaması için etiket üzerindeki bilgilere göre hareket edilmesi gerekiyor. Bu şekilde hareket edildiğinde kalıntı oluşmaz. 380 bitki koruma ürünümüz yanında yeni çıkan zararlılarla mücadele için ihtiyaç halinde geçici kullanım izni veriyoruz" dedi.

Akaroğlu: "Coğrafi işaret üretici ile tüketici arasında ortak dil"

ADÜ Öğretim Üyesi Şebnem Nalan Akaroğlu, Sultanhisar çileğinin bir marka durumunda olduğunu, Sultanhisar'da iklim, toprak ve üretici bilgisinin çilekte kaliteyi artırdığına işaret etti.

Sultanhisar çileğinin coğrafi işaretli bir ürünler arasında yerini aldığını hatırlatan Akaroğlu, "Sultanhisar'da coğrafi işaret çileğin kalitesini garanti ediyor. Üretici ve tüketici arasında ortak bir dil oluşturuyor. Çilek 12 ay boyunca devam eden sürekli bir ürün. Fide konusu önemli. Sağlıklı fide ile üretim yapılması gerekir. Sertifikalı fide önemli. Üreticiler kendi fidelerini üretme yoluna gitmeli" dedi.

Çilek sektöründe 50 yılını geride bırakan işletmeci Nihat Özyiğit'te çilek yetiştiriciliği, hastalıklar ve sağlıklı fide üretimi konularında çiftçilere deneyimlerini aktardı.

Sultanhisar'daki "Çilek Sektörel Değerlendirme Toplantısı"na, Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Yönetim Kurulu üyeleri Türkmen Türkmenoğlu, H. Vural Güleç, Martin Sanford, çilek üreticileri, ihracatçıları, toptancıları, tüccarları, zirai ilaç bayileri katıldı.

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