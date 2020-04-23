Çıldır Belediyesi maske üretimine başladı Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde maske üretimine başlandı.

Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde maske üretimine başlandı.

Gönüllü vatandaşların desteğiyle üretimi yapılan maskelerin ilçe halkımıza dağıtılması planlanıyor.

Kaymakam Alper Taş ve Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu maske üretimine başlayan Çıldır Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek üretim aşamasında gönüllü olan vatandaşları teşekkür etti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA