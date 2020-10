Çıktığı programda zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor

CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayıp stüdyoyu terk eden ardından geri dönen Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, açıklamalarda bulundu. Şahin, "6 yaşımdan bu yana İngiltere'de büyüdüm. Bazı konuları bilmemek beni daha az Türk yapmaz. O programa sosyal sorumluluk için katıldım, kandırıldım. Dava açıyorum" dedi.

Sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme olan Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk edip ardından geri dönmüştü. Sorulan soruları yanıtlayamayan Şahin, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Güzel model, söz konusu olayla ilgili kanala dava açacağını söyleyip takipçilerine içini döktü.

"STÜDYOYU TERK EDECEKTİM AMA ETMEDİM"

Ünlü model Şevval Şahin, "O masaya oturmamın sebebi tamamen sosyal proje ile alakalı olduğu içindi. Ama biz bir anlaşma yapmıştık. O anlaşmanın içerisinde de benim rahatsız olduğu konular hiçbir şekilde açılmayacaktı. Koronavirüs, parti, sevgilim ile ilgili sorular, Türklüğümü sorgulayan sorularla karşılaştım ve ilk etapta gerildim ve menajerime gittim. Stüdyoyu terk edecektim ama etmedim. Beni ikna ettiler ve ben yine o masaya oturdum" dedi.

"ONLARA İNANDIM"

Şahin, "Ben amacın bu olmadığını, proje için geldiğimi söyledim. Onlarla bir anlaşma yaptım, kadına şiddete çok karşı olduklarını söylediler ve onlara inandım. Afrika'ya gitmem söz konusuydu ve her şeyi yuttum. Ben size inanıyorum, güveniyorum dedim ve yayınlamalarına izin verdim. Benim saklayacak hiçbir şeyim yok açıkçası" diye konuştu.

"BENİ ÖRNEK TÜRK KADINI MI YAPACAK?"

Şahin, "Evet, İstiklal Marşı'nı söylemedim. So what, so what? (ne olmuş yani?). Ama söylesem bu beni örnek Türk kadını mı yapacak? Rahatsız oldum, söylemedim. Yayınlanmayacak yerleri yayınladılar ve dava açıyorum. 6 yaşından beri İngiltere'deydim. Orada büyüdüm. Tüm eğitimimi İngilizce aldım. Bazı konuları bilmemem benim için çok normal. Bu beni daha mı az Türk yapıyor, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ OYNADILAR"

Ünlü model, "Oraya iyi niyetle gittim. O iki kadın beni çok iyi ikna ettiler. Çok iyi oynadılar. Hiçbir şey istediğim gibi gitmedi. Pişman mıyım? Hayır, değilim. İstediğiniz kadar Türklüğümü sorgulayabilirsiniz. Benim asıl niyetimi insanlar biliyor. Birçok kişiden destek alıyorum. Teşekkür ederim. Beni bu ülkede anlayan az kişi var ama ona bile minnettarım." diye konuştu.