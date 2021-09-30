Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Rusya'da kaydedilen bir görüntüler, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Görüntülerde güçlü ayının, yakaladığı ineğin boynunu kırarak öldürdüğü anlar yer alıyor. İneğin ayıdan kurtulmak adına yükselen feryatları da yürek yaktı.
Güçlünün güçsüzü alt ettiği doğal yaşam, kendi döngüsü içerisinde sürüp gitmeye devam ediyor. Doğal hayata dair bazı videolar da sosyal medyada gündem oluyor. Bir ayı ve ineğin başrolda olduğu video ise yeniden gündeme geldi.
TEK HAMLEDE TUTUP BOYNUNU KIRDI
Videoda kuvvetli ayının, yakaladığı ineği dakikalar içerisinde öldürmesi yer alıyor. Güçlü ayı, pençeleriyle sıkıca kavradığı ineğin önce boynunu kırıyor daha sonra öldürücü hamleyi yapmak için de dakikalarca uğraşıyor. Bu sırada inek de ayının pençelerinden kurtulmak için avazı çıktığı kadar bağırıyor.
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