Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü - Haberler
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Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Rusya'da kaydedilen bir görüntüler, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Görüntülerde güçlü ayının, yakaladığı ineğin boynunu kırarak öldürdüğü anlar yer alıyor. İneğin ayıdan kurtulmak adına yükselen feryatları da yürek yaktı.

Güçlünün güçsüzü alt ettiği doğal yaşam, kendi döngüsü içerisinde sürüp gitmeye devam ediyor. Doğal hayata dair bazı videolar da sosyal medyada gündem oluyor. Bir ayı ve ineğin başrolda olduğu video ise yeniden gündeme geldi.

TEK HAMLEDE TUTUP BOYNUNU KIRDI

Videoda kuvvetli ayının, yakaladığı ineği dakikalar içerisinde öldürmesi yer alıyor. Güçlü ayı, pençeleriyle sıkıca kavradığı ineğin önce boynunu kırıyor daha sonra öldürücü hamleyi yapmak için de dakikalarca uğraşıyor. Bu sırada inek de ayının pençelerinden kurtulmak için avazı çıktığı kadar bağırıyor.

Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü - Haberler
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