Cihan Aydın kimdir? Cihan Aydın kaç yaşında, nereli? Cihan Aydın hangi takımlı?

Türk hakemliği içinde yükseliş gösteren Cihan Aydın, kariyerinin yanı sıra eğitim hayatı ve özel yaşamıyla da merak ediliyor. Bursa bölgesinde görev yapan başarılı hakem, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Üst Klasman Hakemleri arasında yer alıyor. Peki, Cihan Aydın kimdir? Cihan Aydın kaç yaşında, nereli? İşte Cihan Aydın'ın yaşı, memleketi, eğitim durumu ve hakemlik kariyerine dair tüm merak edilenler...

CİHAN AYDIN KİMDİR?

Cihan Aydın, 30 Ağustos 1992 tarihinde Bursa'da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. Hakemlik kariyerinde genç yaşta önemli başarılara imza atan Aydın, futbola olan ilgisini hakemlikle profesyonel bir alana taşımıştır.

Cihan Aydın, Düzce Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunudur. Ayrıca eğitim hayatına Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü ile devam etmektedir. Sporun yanı sıra, aile şirketinde tur organizatörlüğü yapmaktadır. Aydın Turizm ve Seyahat Acentası'nda aktif olarak görev almaktadır.

Hakemlik serüvenine 2009 yılında adım atan Cihan Aydın, 2015'ten itibaren profesyonel liglerde görev yapmaya başlamıştır. Süper Lig'de ilk maçını 2022 yılında yöneten Aydın, 2019'dan bu yana ise dördüncü hakemlik görevlerini de başarıyla sürdürmektedir.