Çiğdem Karaaslan kimdir? AK Parti MKYK'sında yer alan Çiğdem Karaaslan kaç yaşında, nereli? Çiğdem Karaaslan hayatı ve biyografisi!
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Çiğdem Karaaslan kimdir? AK Parti MKYK'sında yer alan Çiğdem Karaaslan kaç yaşında, nereli? Çiğdem Karaaslan hayatı ve biyografisi!

04.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:07
Çiğdem Karaaslan kimdir? AK Parti MKYK'sında yer alan Çiğdem Karaaslan kaç yaşında, nereli? Çiğdem Karaaslan hayatı ve biyografisi!

AK Parti MKYK'sında yer alan Çiğdem Karaaslan hakkında merak edilen soruları sizler için derledik. Çiğdem Karaaslan kimdir? AK Parti MKYK'sında yer alan Çiğdem Karaaslan kaç yaşında, nereli? İşte, Çiğdem Karaaslan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündeminin merak edilen isimlerinden biri olan Çiğdem Karaaslan hakkında Çiğdem Karaaslan kimdir? sorusu merak ediliyor.

ÇİĞDEM KARAASLAN KİMDİR?

1979 yılında doğdu. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünü yüksek şeref öğrencisi olarak bitirdi. Ankara Üniversitesi'nde "Tarihi Kentlerde Kimliksizleşme Sorunu" üzerine yüksek lisans tezini tamamladı. Akademik hayatına Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar Bölümünde doktora eğitimi ile devam etmektedir.

10 Nisan 2005'de AK Parti Gençlik Kolları 1. Olağan Büyük Kongresinde AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 11 Kasım 2006 yılında yapılan AK Parti 2. Olağan Büyük Kongresinde Ana Kademe Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Bu görevini üç dönemdir sürdürmekte olup, AK Parti 5.Olağan Büyük Kongresi ile 4. kez MKYK üyeliğine seçilmiştir. 2010 yılından itibaren Genel Merkez Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevine devam eden Karaaslan, bu görevi sırasında dezavantajlı gruplar başta olmak üzere engelliler, ulaşılabilirlik ve çevre konularında hazırlanan çalışmalara katkı sunmuştur. Uluslararası alanda katıldığı organizasyonlarda partisini birçok kez temsil etmiştir.

25, 26 ve 27. Dönem Samsun Milletvekili olan Çiğdem Karaaslan, 5.Olağan Büyük Kongre ile Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. İyi derecede İngilizce bilen Karaaslan, evli ve iki çocuk annesidir.

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