Çığda hayatını kaybeden işçi Çermik'te toprağa verildi
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Çığda hayatını kaybeden işçi Çermik'te toprağa verildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Çermikli Orhan Demir, köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

08.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:45
Çığda hayatını kaybeden işçi Çermik'te toprağa verildi

'ın ilçesinde düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Çermikli , köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.


Van Bahçesaray karayolunda 3 bin rakımlı Karabet geçidinde çığ altında kalan Telekominikasyon işçisi Çermik Örenkuyulu Orhan Demir'in hayatını kaybetmesi yakınlarının yaşadığı köyü yasa boğdu. Orhan Demir için köyde taziye çadırı kuruldu. Çığda hayatını kaybeden Orhan Demir'in ailesine İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Seyhun ve kurum amirleri taziye ziyaretinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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