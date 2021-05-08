Çiftlik evinde kumara 67 bin 290 TL ceza
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Çiftlik evinde kumara 67 bin 290 TL ceza

Çiftlik evinde kumara 67 bin 290 TL ceza
Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Kula ilçesindeki çiftlik evine yapılan baskında, kumar oynarken yakalanan 15 kişiye toplam 67 bin 290 TL ceza kesildi.

MANİSA'nın Kula ilçesindeki çiftlik evine yapılan baskında, kumar oynarken yakalanan 15 kişiye toplam 67 bin 290 TL ceza kesildi.

Kula Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 01.00 sıralarında, Şeritli Mahallesi Söğütçayı mevkisinde V.A. (62) ve M.A.'ya (31) ait çiftlik evinde kumar oynandığı bilgisini aldı. Ekiplerin eve yaptığı baskında, 13 kişiye 'kumar oynamak'tan toplam 20 bin 40 TL ceza kesildi. Çiftlik sahibi V.A. ve M.A. hakkında ise 'yer temin etmek'ten işlem uygulandı. Ayrıca 15 kişinin tamamına ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 47 bin 250 TL ceza uygulanmak üzere ayrı tutanak hazırlandı. İskambil kağıtlarına ise el koyuldu.


Çiftlik evinde kumara 67 bin 290 TL ceza
Çiftlik evinde kumara 67 bin 290 TL ceza
Çiftlik evinde kumara 67 bin 290 TL ceza
Çiftlik evinde kumara 67 bin 290 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN

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