Çiftçiler ve çobanlar kısıtlamada çalıştı
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Çiftçiler ve çobanlar kısıtlamada çalıştı

06.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:17
Çiftçiler ve çobanlar kısıtlamada çalıştı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına karşın Manyas'ta çiftçiler ve çobanlar üretime devam ettiler.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına karşın Manyas'ta çiftçiler ve çobanlar üretime devam ettiler. Manyaslı çiftçiler tarlalarını sürerken, hayvanı olan çobanlarda sürülerini otlattı.

Kovid-19 salgını nedeniyle hafta sonları uygulamaya konulan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Manyaslı çiftçiler ve çobanlar bazı meslek guruplarında olduğu gibi belgelendirdikleri takdirde kısıtlamadan muaf tutuldular. Manyas'ın kırsal Kayaca Mahallesinde traktörü ile tarlasını ekime hazırlayan Ahmet Sevinç ile koyunlarını otlatan Mustafa Gür ve Yücel Şanol "Koyunlar düğün, bayram dinlemez, mecbur meraya otlatmaya çıkaracaksın, iznimizi aldık ve meraya çıkardık. Tarlasını ekime hazırlayan Ahmet Sevinç ise, tarlasını ekime hazırlamak için toprağın tavını beklediğini, hava da müsait olunca sürdüğünü belirtti. Güvenlik güçleri de sorumluluk bölgelerinde sürekli olarak devriye gezerek, kontrollerini gerçekleştirdiklerini, vatandaşların duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiklerini belirttiler. - BALIKESİR

Çiftçiler ve çobanlar kısıtlamada çalıştı
Çiftçiler ve çobanlar kısıtlamada çalıştı
Çiftçiler ve çobanlar kısıtlamada çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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