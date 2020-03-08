Çiftçiler, traktör konvoyu oluşturup Mehmetçiğe destek verdi ISPARTA'da Mehmetçiğe moral ve destek vermek amacıyla bir araya gelen çiftçiler, traktörlerle konvoy oluşturup, şehirde tur attı.

ISPARTA'da Mehmetçiğe moral ve destek vermek amacıyla bir araya gelen çiftçiler, traktörlerle konvoy oluşturup, şehirde tur attı.

Isparta Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Mehmetçiğe moral ve destek vermek amacıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda çiftçi katıldı. Çiftçiler, ellerinde bayraklar, traktör konvoyu oluşturdu. En önde atlı çiftçilerin bulunduğu konvoy, çalınan klaksonlar eşliğinde kent merkezinden geçiş yaptı. Vatandaşlar ise çiftçilere alkışlarla destek verip, cep telefonlarıyla çekim yaptı. Karayolları kavşağında en önde trafik polisi eşliğinde başlayan etkinlik, şehir merkezinde son buldu.Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Isparta Ziraat Odası ve tüm çiftçilerimiz olarak Türk askerimize destek amaçlı traktör konvoyu düzenledik. Burada emeği geçen Valimize, emniyet güçlerimize ve tüm çiftçilerimize katılımları için teşekkür ediyoruz. Türk insanı duyarlıdır. Hepimiz askeriz, asker olarak doğduk, ölmeye de hazırız. Bizim başka gidecek vatanımız yok. Tek vatanımız burasıdır" dedi.

Kaynak: DHA