Ciciş Esra, "Yaşlanınca böyle olacakmışım" diyerek bikinili fotoğrafını yayınladı
Ciciş kardeşlerin Esra'sı, "70 yaşında böyle olacakmışım." diyerek bikinili fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Ciciş Esra Ersoy, sosyal medya hesabından yayınladığı bikini fotoğrafıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.
"YAŞLANINCA BÖYLE OLACAKMIŞIM"
Instahram hesabından bikinili fotoğrafını paylaşan Esra Ersoy fotoğrafa, "Yaşlanınca böyle olacakmışım... Esra ciciş Esra nenoş oldu.Esra nenoş 70 yaşında Santorini'de balayı suitinde" notunu ekledi. Ciciş Esra'nın fotoğrafı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
ESRA ERSOY KİMDİR?
Esra Ersoy, 21 Haziran 1985 tarihinde Mersin'de üç katlı bir villada doğmuştur. Kendisinden 4 yaş küçük Ceyda Ersoy adında kız kardeşi vardır. İlkokul ve ortaokulu Mersin'de özel Toros Kolejinde ve Liseyi Mersin Sabancı Anadolu Lisesinde okuduktan sonra Ankara'da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu . Mezun olduktan sonra bir dönem Ankara Laila'da Halkla ilişkiler müdürü olarak çalıştı.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan Esra Ersoy, 2007 Behzat Uygur ve Melike Güner'in yaptığı "Güzel ve Dahi" adlı yarışma programına katıldı. Programda yaptığı çılgınlıklar, erkeklere çektirdikleri dikkat çekince, dizi projeleri, TV programı sunuculukları, reklam oyunculukları arka arkaya geldi. Twitter'da ve YouTube'da birbirinden seksi klipler ve fotoğraflar yayımladılar. Çoğu kez de yaptıkları projeler, aşkları ya da ilginç açıklamaları gündeme taşıdı onları.
Kardeşi Ceyda Ersoy ile beraber 2008 yılında yapımcılığını Fatih Aksoy, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı "Hayat Güzeldir" adlı dizi filmde Alp Kırşan, Cem Davran, Begüm Kütük, Merve Sevi ile birlikte oynadılar. 2009 yılında Cine5'te yaptıkları bir programı açarken "Günaydın cicişler" deyiverdiler. Sonra Okan Bayülgen programında onlara takılırken hep "ciciş" dedi ve "ciciş" olarak kaldılar.
2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan "Trophy Türk" adlı yarışma programında yer almıştır. Bu programda da kardeşi Ceyda Ersoy ile yer almıştır. 2014 yılında "Şipşak Anadolu" sinema filminde Cengiz Küçükayvaz, Erdal Tosun ile beraber oynadılar.
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Uc katli villada dogmus vay be...milyarlarca yildir yasayan dunyada kimbilir ne insanlar nerede dogdu ve oldu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BU NEDİR KARDEŞİM YA ÜNLÜLER ARASINDA BİR YARIŞ MI VAR. . . . BİRİ SOYUNUR DİĞERİ DE AYNI ŞEYİ YAPAR. . BİRİ FRİKİK VERİR . . . DİĞERİ BEN SENDEN DAHA İYİSİNİ VERİRİM DER. . . . . BİR ÜNLÜ BİR TARAFINI AÇAR. . . DİĞERİ BEN SENDEN DAHA İYİSİNİ AÇARIM DER. . . . . . VÜCUTLARINDAN BAŞKA BİR ŞEY GÖRMÜYORUZ. . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ÇOOOK ACİL TEDAVİ EDİLSİN. . . . . . ÖZEL BİR BÖLÜM AÇILSIN. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BU VE BUNUN GİBİ OLANLARI ACİLEN TOPLAYIP TEDAVİ EDİLMELİ. . . . . . . BU NEDİR YA SON ZAMANLARDA SOYUNMAYA BAŞLADILAR. . . . . . . . SOSYAL MEDYADA KAÇ KİŞİ BEĞENECEK DERDİNDELERCevap Yaz Yayından Kaldır
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beyin dahil her yeri taş gibiCevap Yaz Yayından Kaldır
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yaşlanana kadar ömrün olacağını kim garanti etmiş.Cevap Yaz 21 Yayından Kaldır
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Yüzlerini Makyaj dan arındır zaten o pozisyona giriyorlar .Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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RAHMETLİ GÜLRİZ SURİRİ DE SON GÜNLERİNDE BİKİNİLİ MİKİNİLİ POZAR VERİYORDU ACABA TOPRAK İNSANI ÇEKİNCEMİ BÖYLE OLUYORCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Gıybettin arkadaş, adama gıybet etme diyorsun tavsiyede bulunuyorsun. Diğer taraftan bu kadında çirkin diyerek Sende gıybet yapıyorsun. ULAN nasıl milletsiniz sizi anlamakta zor :))1 Yayından Kaldır
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Valla sende iyi giybet yaptin sonuna doğru))))))Yayından Kaldır