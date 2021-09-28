Çiçekdağı İlçesinde Mezarlıklar Genişletiliyor - Haberler
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Çiçekdağı İlçesinde Mezarlıklar Genişletiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çiçekdağı İlçesinde Mezarlıklar Genişletiliyor

Kırşehir'in Çiçekdağı İlçesinde mezarlıklar genişletiliyor.

ÇİÇEKDAĞI, KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'in Çiçekdağı İlçesinde mezarlıklar genişletiliyor.

Çiçekdağı'nda dört mahallede mezarlık alanlarında genişletme çalışmaları yapılacağını ve gelecek 50-60 yıllık mezarlık ihtiyacının giderileceğini belirten İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, mezarlık alanların alanı kadar da yeni alanlar ekleneceğini ve çevre düzenleme işlemlerinin de yapılacağını açıkladı. Hakanoğlu yaptığı açıklamada, "İlçemizde bulunan 4 mezarlığı bulunduğu alan kadar genişletiyoruz. Geçen yıllarda yaptığımız imar çalışmalarında meclisimizde kabul gören mevcut mezarlıkları (bulunduğu alanın 2 katına) genişletme çalışmalarına sırasıyla başlıyoruz" dedi. Mezarlıklarda genişleme çalışmaları yanı sıra peyzaj çalışmaları da olacağını açıklayan Hakanoğlu, "Mahallelerimizde sırasıyla başladığımız mezarlık genişletme ve duvarları yenileme işleminden sonra mezar içi sert zemin ve kilit parke çalışmaları, peyzaj çalışmaları, belirli noktalara çeşme çalışmaları ve cenaze namazı kılınacak yerde ilçemize yakışır, üstü kapalı alan yapım çalışmalarına bismillah deyip başlıyoruz" diye konuştu. - KIRŞEHİR

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Haber: Çiçekdağı İlçesinde Mezarlıklar Genişletiliyor - Haberler
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