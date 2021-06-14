Çiçekdağı ilçesinde hayvan pazarı ve kesimhane Kurban Bayramı'na yetiştirilecek
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Çiçekdağı ilçesinde hayvan pazarı ve kesimhane Kurban Bayramı'na yetiştirilecek

Çiçekdağı ilçesinde hayvan pazarı ve kesimhane Kurban Bayramı'na yetiştirilecek
Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, yapımına başlanan kesimhane ve hayvan pazarını Kurban Bayramı'na yetiştirmeyi planladıklarını belirtti.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, yapımına başlanan kesimhane ve hayvan pazarını Kurban Bayramı'na yetiştirmeyi planladıklarını belirtti.

Hakanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki tesisin çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade etti.

Yaklaşık 12 bin metrekare alana yapılan kesimhane ve hayvan pazarının Kurban Bayramı'na kadar yetiştirileceğini vurgulayan Hakanoğlu, şunları kaydetti:

"Modern kesimhane ve hayvan pazarı inşaatımızda çevre düzenlemesini, yollarını, sosyal tesisini, tuvaletler ve hayvan pazarı için çelik padokların yapımına başladık. 500 büyükbaş ve 2 bin küçükbaş hayvan kapasiteli yaptığımız hayvan pazarı inşaatımızı Kurban Bayramı öncesinde bitirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal donatıları yapıyoruz. İlçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun."

Çiçekdağı ilçesinde hayvan pazarı ve kesimhane Kurban Bayramı'na yetiştirilecek
Çiçekdağı ilçesinde hayvan pazarı ve kesimhane Kurban Bayramı'na yetiştirilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

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