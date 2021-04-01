Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu, "İlçe için öncelikli ihtiyaçlar belirlenerek çalışmalar yapıldı"
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Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu, "İlçe için öncelikli ihtiyaçlar belirlenerek çalışmalar yapıldı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu, 'İlçe için öncelikli ihtiyaçlar belirlenerek çalışmalar yapıldı'

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçe belediye başkanı Hasan Hakanoğlu, görev süresinde 2. yılın nedeniyle toplantı düzenledi.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçe belediye başkanı Hasan Hakanoğlu, görev süresinde 2. yılın nedeniyle toplantı düzenledi.

Faaliyet sunumları yapan belediye başkanı Hakanoğlu, verdikleri destek için ilçe halkına teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hakanoğlu mesajında, "Sizlerin teveccühü ile 2 yıl önce ilçemize hizmet etme görevini devraldık. Verdiğiniz emanetin sorumluluğunu yüreğimizde her zaman hissedip, ilçemize hizmet etmek için hep gayret içerisinde olduk"dedi.

Göreve geldikleri gün ilçenin önceliklerini planladıklarını ve planlanan her çalışmayı hayata geçirdiklerini söyleyen Hakanoğlu, "İlçemizin öncelikli ihtiyaçlarını belirleyerek, gerekli projeleri hazırlayıp, bunları hayata geçirmek için çalışmalar yaptık. Altyapısından, üst yapılarına, sosyal alanlardan, mali kaynak üretecek projelere ilçemizi geleceğine taşıyacak bütün konulara yoğunlaşarak 2 yılımızı doldurduk. İnanıyorum ki, önümüzdeki yıllarda ilçemizin değişimi, gelişimi, nüfusu, sosyo-ekonomik açıdan kalkınması artarken bir yandan da uzun yıllardır sorun teşkil eden konuları da çözmüş olacağız."diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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