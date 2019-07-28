Cıbıltepe Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı haline gelen Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, modern telesiyej ve ek pistleriyle yeni sezona hazırlanıyor.

Sarıçam ormanları arasındaki uzun kayak pistleriyle çığ tehlikesinin olmadığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin dünyanın en güvenli kayak merkezlerinden biri olması için çalışma başlatıldı.

Konforlu ve 6 kişilik koltuklarıyla saatte 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip, 2 kilometre uzunluğunda yeni telesiyej sisteminin kurulması için çalışma yapılan kayak merkezinde, 4 kilometre uzunluğunda yeni slalom pisti hazırlanıyor.

"Telesiyej kapasitesini 3 katına çıkarıyoruz"

Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonda geçen yıla göre daha fazla turist hareketliliği beklediklerini söyledi.

Merkezin her geçen gün cazibesini artıran Türkiye'nin eni iyi kayak merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Öksüz, "Yeni bir telesiyej hattı yapıyoruz. Bu hat saatte 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip olacak. Daha önceki telesiyej hattının bin kişi kapasiteli olduğu düşünülürse kapasiteyi 3 katına çıkarmış oluyoruz." dedi.

Öksüz, yeni telesiyejin 6 kişilik ve konforlu olduğunu belirterek, yeni sezona bu telesiyej sistemini yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Pistlerin ışıklandırılması, diğer mekanik tesislerin yapılması konusunda çalışmalarının devam ettiğini aktaran Öksüz, "Özel İdaremizin imkanlarıyla yapılan pis 4 kilometre uzunluğunda olacak. Bu pist kayakseverlere iyi bir imkan sunacak. Dolayısıyla 9 olan pistimizi 10'a çıkarıyoruz. Kayak merkezimizdeki imkanları artırarak çok daha fazla ziyaretçiyi konforlu bir şekilde ağırlamış olacağız." diye konuştu.

- "Dünyaya hitap edecek"

Cıbıltepe'nin diğer kayak merkezlerine göre birçok özelliği bulunduğuna dikkati çeken Öksüz, şöyle konuştu:

"Modern telesiyejleri, uzun ve alternatif pistleri ve konaklama tesisleriyle Cıbıltepe Kayak Merkezi dünyaya hitap edecek. Yeni tesisler, konaklama tesislerimizin hizmete girmesiyle yatak kapasitemizde artacak. Bununla birlikte yalnızca yerli turiste değil Uzak Doğu'ya, dünyaya hitap etmek istiyoruz. Bu kayak merkezi, diğer kayak merkezlerinde olmayan birçok avantaja sahiptir."

Öksüz, kayak merkezindeki tesislerin niteliğinin ve kalitesinin her geçen gün arttığına işaret ederek, "Burada, bu güzel doğa şartlarında, çam ormanlarının içeresinde cazibe merkezi olan kayak merkezimizde ziyaretçi ve yabancı turist sayısını artırmayı da bu şekilde başarmış oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA