CIA'den İran iddiası: Tahran, Süleymani'nin intikamını ABD Güney Afrika elçisinden alacaktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CIA'den İran iddiası: Tahran, Süleymani'nin intikamını ABD Güney Afrika elçisinden alacaktı

ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) yayınladığı raporda, İran'ın, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin 'intikam' olarak ABD'nin, Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenlemeyi planladığını iddia etti.

CIA'den İran iddiası: Tahran, Süleymani'nin intikamını ABD Güney Afrika elçisinden alacaktı
14.09.2020 14:50 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:53

ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) yayınladığı raporda, İran'ın, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin 'intikam' olarak ABD'nin, Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenlemeyi planladığını iddia etti.

ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısı ile öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile ilgili yeni bir rapor yayımladı. CIA, İran'ın, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin 'intikam' olarak ABD'nin, Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenlemeyi planladığını iddia etti. İddia edilen "suikast planının"  ABD istihbaratı ve hükümet yetkilileri tarafından değerlenirildiği ve 66 yaşındaki Büyükelçi Lana Marks'a yönelik tehditlerin daha somut hale dönüştüğü an, suikast girişiminin başarılı bir şekilde engellendiği kaydedildi.

"TRUMP'TAN BİR SALDIRI PLANI DAHA"

Öte yandan ABD istihbaratına yakın medya kuruluşları ise, ABD'de yaklaşan 3 Kasım Başkanlık seçimleri öncesi, Donald Trump'ın güç gösterisi için yeni bir saldırı girişiminde bulunabileceğini de iddia etti. 

NE OLMUŞTU?

İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerinin arkasında olan Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. 3 Ocak 2020 tarihinde Başkan Trump'ın bizzat talimatıyla suikaste uğrayan Kasım Süleymani, doğrudan dini lider Ali Hamaney'e bağlı Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı görevini üstleniyordu. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Erol Evgin Burak Özçivit Tuna Kiremitçi
Spor Tamer Tuna Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mehmet Özdilek Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Sabah Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: CIA'den İran iddiası: Tahran, Süleymani'nin intikamını ABD Güney Afrika elçisinden alacaktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 14:54:49. #1.14#
title