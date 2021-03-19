CHZ Coin anlaşmaları nelerdir?
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CHZ Coin anlaşmaları nelerdir?

19.03.2021 14:10 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:45
CHZ Coin anlaşmaları nelerdir?

Chiliz, espor ve oyun kitle fonlaması için en büyük blok zincirlerinden biridir. Resmi olarak 2019'da başlatılan Chiliz ve Socios.com platformu fikri ilk olarak 2016'da tasarlandı. Chiliz, hayranların en sevdikleri spor takımlarını blockchain tabanlı etkileşimler yoluyla desteklemelerine olanak sağlamak için tasarlanmış bir jetondur. İşte CHZ Coin anlaşmaları

CHİLİZ COİN ANLAŞMALARI

Chiliz.net, Chiliz ($ CHZ) ve Socios.com ile ortak olan tüm spor ve eğlence jetonlarının ticaret platformudur. FC Barcelona, ??Juventus, Paris Saint-Germain, Galatasaray, AS Roma, OG (esports DOTA2) ve daha fazlasını içerir. Chiliz, 60'tan fazla kişiyle Malta merkezli, Avrupa blok zinciri tabanlı bir girişimdir. Değişim ve ticaret kaynakları Singapur'da ve Asya'da bulunmaktadır.

  • FC Barcelona Fan Token
  • Sint-Truidense Voetbalvereniging Fan Token
  • Galatasaray Fan Token
  • Paris Saint-Germain Fan Token
  • Team Heretics Fan Token
  • Apollon Limassol
  • AS Roma Fan Token
  • OG Fan Token
  • Natus Vincere Fan Token
  • AC Milan Fan Token
  • Atletico De Madrid Fan Token
  • Novara Calcio Fan Token
  • Trabzonspor Fan Token
  • Club Atletico Independiente
  • Juventus Fan Token
  • Chiliz
  • Young Boys Fan Token
  • Alliance Fan Token
  • İstanbul Başakşehir Fan Token
  • REVV

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