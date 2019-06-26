Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger Hawaii'de Balayı Yaptı

Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger Hawaii'de Balayı Yaptı

Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger, hem ünlü aktörün geçen Cuma günkü doğumgününü kutlamak hem de balaylarını geçirmek için rüyalar adası Hawaii'ye uçtu.

Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger, hem ünlü aktörün geçen Cuma günkü doğumgününü kutlamak hem de balaylarını geçirmek için rüyalar adası Hawaii'ye uçtu.


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