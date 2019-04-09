CHP, YSK'nın İstanbul Kararını Sevinçle Karşıladı
AK Parti'nin "31 ilçede sandıkların tamamı yeniden sayılsın" kararına YSK'dan ret cevabı gelmesi, CHP'de büyük bir sevinç yarattı.
Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) AK Parti'nin İstanbul'la ilgili itirazlarını reddetti. YSK'nın bu kararı CHP'de büyük bir sevinç yarattı.
YSK, AK Parti'nin 31 ilçede sandıkların tamamının yeniden sayılması talebini reddetti. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "31 ilçede yeniden sayım talebimiz reddedildi. Büyükçekmece için karar ertelendi." dedi.
TWİTTER'DAN PAYLAŞTI
YSK'nın AK Parti'nin İstanbul'la ilgili itirazlarına verdiği yanıt, CHP'de sevinçle karşılandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu partililerle sarılarak kararı kutladı. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi o anları Twitter hesabından paylaştı.
İL BAŞKANI'NDAN BÜYÜK SEVİNÇ
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kararı duyururken CHP'liler "Oleey" diye bağırdı ve alkışladı.