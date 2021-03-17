CHP'ye geçen Cihangir İslam, öğrenci andı ile ilgili partisiyle ters düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

CHP'ye geçen Cihangir İslam, öğrenci andı ile ilgili partisiyle ters düştü

17.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:25

Saadet Partisi'nden istifa ettikten bir süre sonra CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İslam, partisinin aksine öğrenci andını 'hayvanlara yönelik bir uygulama' olarak tanımladı.

CHP'den İstanbul Milletvekili seçilen ve daha sonra Saadet Partisi'ne geçen Cihangir İslam, geçtiğimiz günlerde yeniden CHP'ye döndü. İslam, Andımız'la ilgili çok konuşulacak bir yorum yaptı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun okullarda öğrenci andının artık okunmayacağı kararına CHP'den tepki gelmişti. Öğrenci andı hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise, "Andımız; doğruluğu, sevgiyi, saygıyı anlatır" ifadelerini kullanmıştı.

CHP İLE TERS DÜŞTÜ

Karara ilişkin yorum yapan İslam, yeni partisinin aksine, "İnsan ve diğer canlıların önemli bir farkı vardır. Şartlandırma ve bu tip tekrarlarla talim ettirme insan eğitimine yönelik bir uygulama değildir. Hayvanlara yönelik bir uygulamadır" ifadelerini kullandı.

CHP'ye geçen Cihangir İslam, öğrenci andı ile ilgili partisiyle ters düştü
CHP'ye geçen Cihangir İslam, öğrenci andı ile ilgili partisiyle ters düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cem Yılmaz Türkan Şoray Ezgi Eyüboğlu Yılmaz Erdoğan
Spor Caner Erkin Deniz Türüç Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP'ye geçen Cihangir İslam, öğrenci andı ile ilgili partisiyle ters düştü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 23:26:35. #1.14#
title