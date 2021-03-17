CHP'ye geçen Cihangir İslam, öğrenci andı ile ilgili partisiyle ters düştü

Saadet Partisi'nden istifa ettikten bir süre sonra CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İslam, partisinin aksine öğrenci andını 'hayvanlara yönelik bir uygulama' olarak tanımladı.

CHP'den İstanbul Milletvekili seçilen ve daha sonra Saadet Partisi'ne geçen Cihangir İslam, geçtiğimiz günlerde yeniden CHP'ye döndü. İslam, Andımız'la ilgili çok konuşulacak bir yorum yaptı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun okullarda öğrenci andının artık okunmayacağı kararına CHP'den tepki gelmişti. Öğrenci andı hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise, "Andımız; doğruluğu, sevgiyi, saygıyı anlatır" ifadelerini kullanmıştı.

CHP İLE TERS DÜŞTÜ

Karara ilişkin yorum yapan İslam, yeni partisinin aksine, "İnsan ve diğer canlıların önemli bir farkı vardır. Şartlandırma ve bu tip tekrarlarla talim ettirme insan eğitimine yönelik bir uygulama değildir. Hayvanlara yönelik bir uygulamadır" ifadelerini kullandı.