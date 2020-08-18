CHP Sözcüsü Öztrak: "Bizim partimizle emperyalizm sözleri ve iş birliği sözleri hiçbir zaman bir... CHP Sözcüsü Öztrak: "Bizim partimizle emperyalizm sözleri ve iş birliği sözleri hiçbir zaman bir araya getirilemez" CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim partimizle emperyalizm sözleri ve iş birliği sözleri hiçbir zaman bir araya getirilemez" dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak: "Bizim partimizle emperyalizm sözleri ve iş birliği sözleri hiçbir zaman bir araya getirilemez"

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim partimizle emperyalizm sözleri ve iş birliği sözleri hiçbir zaman bir araya getirilemez" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Parti Genel Merkez binasında gerçekleşen toplantıda Joe Biden'ın açıklamalarına değinen CHP Sözcüsü Öztrak, "Biden'ın sözleri bize uymaz" ifadesini kullandı.

"Bizim partimizle emperyalizm sözleri ve iş birliği sözleri hiçbir zaman bir araya getirilemez"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişinin belli olduğunu dile getiren Öztrak, "Bizim partimizle emperyalizm sözleri ve iş birliği sözleri hiçbir zaman bir araya getirilemez. Bizim partimiz emperyalizme karşı dimdik durmuş olan bir partidir. Bizim partimizin geçmişinde Dumlupınar vardır, Sakarya vardır. Bizim partimizin geçmişinde İzmir'in dağlarında açan çiçekler, Beş Parmak Dağları'na şehitlerimizin al kanları ile yazılan özgürlük mücadelesi vardır. Emperyalistler ile iş birlikçileri başka yerde arayacaksınız ama şunu da söyleyeyim biz bu ülkede kimsenin emperyalizm ile iş birliği yapmasına da izin vermeyiz" şeklinde konuştu.

Muharrem İnce'nin partideki durumunun ne olacağına ilişkin sorular üzerine ise Öztrak, "Genel Başkanımızın bu konu hakkındaki röportajı çok açıktır. İsteyen açıp izleyebilir" diye konuştu

Kaynak: İHA