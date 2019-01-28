CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek

CHP Parti Meclisi dün toplanmış, uzun süren tartışmalardan sonra İstanbul'un 29 ilçe adayı belirlenmişti. Aday listesinde yer alan isimlerden biri de Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı'ydı.

"ARKADAŞLARIMIZ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE MYK'MIZA GÖNDERDİ"

Ancak toplantıdan sonra açıklama yapan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanı Seyit Torunu'un bir gazetecinin "Şişli ve Kadıköy adaylarının yeni bir değerlendirme için geri çekildiği belirtiliyor. Bir değişiklik mi var?" sorusu üzerine "Arkadaşlarımız PM'ye yeniden değerlendirmek üzere MYK'mıza gönderdi. Yeniden değerlendireceğiz" yanıtı vermesi yeni bir tartışmayı başlattı.

Tartışma Şişli ile birlikte Kadıköy adayının da yeniden değerlendirilmek üzere MYK'ye gönderilip gönderilmediğiyle ilgili.

"KADIKÖY YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK"

Konuyu Artı Gerçek'e değerlendiren PM üyesi Haluk Pekşen, "Tüzük gereği katılanların salt çoğunluğuyla karar verilmesi gerekiyor. PM 60 kişiden oluştuğu için Kadıköy adayına 30 kabul, 29 ret kararı çıktı. Normalde bir fazla olması gerekiyor. Burada salt çoğunluk sağlanamamış oldu. Onun için Kadıköy adayı halen belirlenmemiş oldu" dedi.

Benzer bir durumun Şişli ve Beşiktaş'ta da olduğunu belirten Pekşen, "3 ilçede 30'a 29 şeklinde kabul ve ret kararları çıktı. PM, söz konusu ilçeleri yeniden görüşecek" ifadelerini kullandı.

"ADAYLIĞIM KESİNLEŞTİ"

Tartışmaların odağındaki Şerdil Dara Odabaşı ise Artı Gerçek'e yaptığı açıklamada adaylığıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını belirtti. Odabaşı, "Seyit Bey, yorgunluktan Şişli ve Kadıköy'ü birbirine karıştırdı. O yüzden öyle bir şey söyledi. Adaylığım kesinleşti. Hiçbir sıkıntı yok, PM listesinde varım. PM'den çıkan listeyi MYK'nın değiştirme yetkisi hukuken yok. Ben şuan Kadıköy adayıyım" dedi.