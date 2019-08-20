CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'na tepki gösterdi

20.08.2019 20:58

Türkiye'de siyaset sahnesi Abdullah Gül destekli Ali Babacan'ın ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti girişimleri ile hareketli bir dönemden geçiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarına konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak

"GÜNAHLARI O KADAR ÇOK Kİ HANGİ BİRİNİ SAYALIM"

Öztrak, AK Parti kurucular kurulundan istifa eden eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ve AK Parti'ye eleştirileri ile gündemden düşmeyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partilere tepki gösterdi. Konuyla ilgili konuşan Öztrak, "14 Ağustos'ta AK Parti 18. kuruluş yıldönümünü kutladı. Bu partiye gönül vermiş yurttaşlarımızı kutluyoruz. Artık AK Parti'lilerin bir kısmının partilerini kambur olarak görmeye başladıkları anlatılıyor. Herhalde yeniden gömlek değiştirme vaktinin geldiğini düşünüyorlar. Yeni parti ile 17 yılın günahlarından arındıklarını zannediyorlar. Günahları o kadar çok ki hangi birini sayalım. ifadelerini kullandı.