CHP'nin Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Göstermesi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, partisinin CHP ile bazı il ve ilçelerde iş birliği yapma kararı aldığını anımsatarak, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu iş birliği kapsamının içindedir. Dolayısı ile CHP'ye bırakılan bu ilin belediye başkan adayı Tunç Soyer'i destekleyerek kararımızın arkasında duracağız." ifadesini kullandı.

Çıray, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin akitlerine sadık, ciddi bir parti olduğunu, partisinin CHP ile yaptığı iş birliği kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesinin de yer aldığını belirtti.

Bu desteğin parti görevi olduğu kadar kendi siyasi ahlakının da gereği olduğunu vurgulayan Çıray, şöyle devam etti:

"(İYİ Parti-CHP iş birliği) İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı bu iş birliği kapsamının içindedir. Dolayısı ile CHP'ye bırakılan bu ilin belediye başkan adayı Tunç Soyer'i destekleyerek kararımızın arkasında duracağız.

Açıkça ifade etmeliyim ki Sayın Tunç Soyer'e yapılan saldırıların gerçek nedeni, babaları merhum Nurettin Soyer'in Fetullah Gülen'i ilk mahkum eden yargıç olmasıdır. Soyer'e yapılan saldırılar arkasında FETÖ'cülerin intikam alma niyetleri vardır."

Çıray, Nurettin Soyer'i Alparslan Türkeş hakkında idam cezası istediği için suçlayıp, buradan hareketle Tunç Soyer'in adaylığını sorgulamanın, yargılamanın mantıklı olmadığını savunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz, demokrat geleneğin temsilcileri, Menderes'in idamına neden olan darbenin sorumlularının çocuklarını hiçbir zaman suçlamadık. Nitekim davanın 2 numaralı sanığı ile yaptığım konuşmalarda Nurettin Soyer'in darbe yönetiminin olağanüstü koşullarında bile bir sıkıyönetim savcısı olarak, darbe hukukuna rağmen yapılacakların asgarisini yaptığını dinledim. Diğer yandan Ergenekon ve Balyoz davalarının Kuddusi Okkır'ı ve askerlerimizi zindanlara gömen, şerefli Türk Ordusunu FETÖ'nün işgal etmesinin koşullarını hazırlayan hain savcılarını unutmayalım. Kısaca olayları kendi asli tarihsel aktörleri ve şartları içinde değerlendirdiğimizde ortada suç falan yok, bunu yüklenecek varis de yok."

Kaynak: AA