CHP'nin tezkere kararı terör örgütünü sevindirdi

CHP'nin Tezkere kararı terör örgütü Pkk'yı sevindirdi. Terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani, bu duruma sevindiğini belirterek, CHP'yi Suriye'de ağırlamak istediğini açıkladı.

Terör örgütü YPG/PKK elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, gazeteci Amberin Zaman ile yaptığı röportajda CHP'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ta iki yıl daha görev yapacak olmasını sağlayan tezkereye ilk kez "hayır" demesine ilişkin, "İlk defa karşı çıktılar doğru. Erdoğan'ın etrafında mutabakat zayıfladı. AKP-MHP ittifakı da zayıfladı. Bir de uluslararası güçlerin böyle bir operasyona karşı durması CHP'yi cesaretlendirdi diyebiliriz. Bence CHP ilerideki seçimler için de hazırlık yapıyor" ifadesini kullandı.

"Yani Kürtleri yanına çekmek için mi?" sorusuna terörist elebaşı Kobani, "Doğru ama her halükarda iyi bir sinyal ve önemli bir adım. ve CHP böyle bir şey yapıyorsa bu da Türkiye içerisindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Bu da umut verici" karşılığını verdi.

"CHP'den bir heyet davet etmek ister misiniz buraya?" şeklindeki soru üzerine ise terörist elebaşı Kobani," Olabilir. Bence olumlu da olabilir" cevabını verdi.

"Türkiye Suriye'den çekilir mi?" sorusuna ise terörist elebaşı, "Suriye halkları, yönetimi ve uluslararası güçler bir mutabakata varırsa Türkiye çekilmek zorunda kalır. Türkiye'de Erdoğan iktidarı değişirse eğer bunun da mutlak katkısı olur" karşılığını verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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