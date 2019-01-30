CHP'nin Kadıköy Adayını Savunan İsim, Canlı Yayında Fena Çuvalladı

Terör örgütü PKK lehinde paylaşımlar yapan CHP'nin Kadıköy Adayı Şerdil Dara Odabaşı'yla ilgili tartışmalar devam ediyor. Son olarak Habertürk ekranlarında yayınlanan tartışma programında masaya yatırılan Odabaşı'nın adaylığı, Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek'i de zora soktu.

"KILIÇDAROĞLU, HDP'Lİ BİRİYLE KOL KOLA MI YÜRÜYECEK?"

Programda söz alan Süleyman Özışık, Şerdil Dara Odabaşı'nın HDP'li olduğunu belirterek "Bu aday HDP'ye yakınlığıyla bilinen bir aday. Bu aday HDP'nin hendek siyasetinde Türkiye Cumhuriyeti aleyhine paylaşımlar yaptı. Sayın Genel Başkan, her Cumhuriyet Bayramı'nda Kadıköy'e geliyor. Sayın Kılıçdaroğlu için '29 Ekim'de HDP'li biriyle mi kol kola yürüyecek?' şeklinde söylemler var" ifadesini kullandı.

SÖZCÜ YAZARI SAVUNMAYA GEÇTİ

Özışık'tan sonra söz alan Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek, "Süleyman, Şerdil Dara Odabaşı'nın HDP'li olduğunu söyledi ama ben tanırım, aileden CHP'li biri. Eğer Şanlıurfalı ve Kürt olduğu için HDP'li olduğunu sonucuna varıyorsa onu bilemem" dedi.

YAPTIĞI PAYLAŞIMLARI HATIRLATTI

Zeyrek'in çıkışı sonrası yeniden söz alan Özışık, Şerdil Dara Odabaşı'nın yaptığı paylaşımları hatırlattı. Özışık'ın bu çıkışı sonrası Zeyrek ne diyeceğini bilemedi.

İşte Şerdil Dara Odabaşı'nın o paylaşımları;