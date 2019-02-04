CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Babası Üzerinden Yapılan Eleştirilere Yanıt Verdi: Gurur Vesilesidir

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, babası ile ilgili yapılan eleştirilere canlı yayında yanıt verdi. Soyer, "Babam Türk ordusunun şerefli bir subayıdır. Dedem Kuvayı Milliye'nin kahramanıdır. Onlarla gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

"BABAM, FETHULLAH GÜLEN'İN HAPSE ATILMASI KARARINI VEREN HAKİMDİR"

Soyer, katıldığı canlı yayında, babasının 12 Eylül Darbesinde aldığı kararlar nedeniyle kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Soyer yaptığı açıklamada, "Ben 10 yıllık başkanlığım döneminde bir kez babamla ilgili cümle kurdum. O da 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde bir şey hatırladım. Babam Fethullah Gülen'in hapse atılmasıyla ilgili kararı veren hakimdir. Bu benim için gurur vesilesidir. Bunu paylaşmak istedim. Babamla ilgili, geçmişte yaptıklarıyla ilgili hiçbir cümle kurmadım. Babam Türk ordusunun şerefli bir subayıdır. Dedem Kuvayı Milliye'nin kahramanıdır. Onlarla gurur duyuyorum. Darbeye karşıyız tabii ki. Demokrasi tabii ki sonuna kadar sahip çıkmamız gereken bir şey. 10 yıldır belediye başkanıyım ama bu tartışmalar büyükşehir belediye başkanı olunca bu tartışmalar gündeme getirildi." ifadelerini kullandı.

Soyer'in açıklamalarından satırbaşları:

"İNSANLAR, 'ÇAMUR BANA DA BULAŞIR' DİYE SİYASETE GİRMİYOR"

Ne yazık ki siyaset zemin böyle net yürümüyor. İyi temiz donanımlı insanlar biraz da bu yüzden siyasete soğuk duruyorlar. Ben siyasete girersem bu çirkinlik, bu çamur, bu kirlilik benim de üzerime yapışır diye düşünüyorlar, haklıdırlar. Ama Platon 'siyasete uzak duracak kadar akıllı olan insanlar sonunda aptal insanlar tarafından yönetilir' demiş. Gerçekten insanların siyasete girmesi lazım.

"BABAM HUKUKÇU VE DEVLET MEMURUYDU, HUKUKU KORUDU"

12 Eylül'le ilgili hiç iyi şeyler düşünmüyorum. Bunun savunulur yanı yok. Benim babam askeri savcı, devlet memuru ve bir asker. O hiyerarşi içinde önüne gelen davanın gereğini yapmak zorunda. Bu bazen MHP'ye, bazen Dev-Genç'e, bazen TÖBDER', rahmetli Ecevit'e.. Babam bir devlet memuru, hukukçu. O günün koşullarında hukuku korumak için elinden geleni yaptığını biliyorum.

"SAYIN CİNDORUK VE SAYIN BAYKAL BANA BABAMI ANLATTI"

Geçen Hüsamettin Cindoruk beni aradı. "Babanı bana sorsunlar. Ben onun ne kadar iyi olduğunu biliyorum" dedi. Sayın Baykal'ı ziyaret ettim. Benzer şeyleri söyledi. Ben demokrat bir insanım, demokrasiye aşkla inanan bir insanım. Nasıl ülkücülerle, MHP'lilerle her ay toplanıyorsam demokratlığıma daha nasıl örnek verebilirim size bilmiyorum

"12 EYLÜL DÖNEMİNİN NERESİNİ SAVUNACAKSINIZ Kİ..."

O dönem karanlık dönem. Neresini savunacaksınız. Babamla konuşurduk. Uğur Mumcu'yla yaptıkları bir kitap var 12 Eylül adaleti üzerine. Bende o donem ve demokrat ve görevini yapan birisi olarak bir algısı var bende babamın.