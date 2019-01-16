CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile Yaşlı Kadın Arasındaki İlginç Diyalog Kameraya Yansıdı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ilçe gezilerine Sultanbeyli ile devam etti.

Sultanbeyli Çarşamba pazarına gelen İmamoğlu, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. İmamoğlu, pazar gezisinin en ilginç diyaloğunu Maruze Keleş adlı bir vatandaşla yaşadı.

"ERDOĞAN'A BAĞLI DEĞİLSEN OY YOK"

Önce İmamoğlu ile geçim sıkıntısı üzerine bir süre sohbet eden Keleş, İmamoğlu'na "Sen Tayyip Erdoğan'a bağlı değilsen oy yok." dedi.

"TAYYİP ERDOĞAN BİRİKTİRDİ, O DA GELİR YER"

İmamoğlu'nun da "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayıyım" demesi üzerine, Keleş, "Yok yok onlardan iş olmaz. O Türkiye'yi yer bitirir. Tayyip Erdoğan biriktirdi, o da gelir yer. Aynı Suriyeliler gibi oluruz. Biz Suriyelileri kabul ettik ama bizi kimse kabul etmez. Ben 15 günlük evliydim. Evliliğimi anlamadım. Tüp kuyruklarında, yağ kuyruklarındadurduk. Onun zamanında her yer çöptü." ifadelerini kullandı.

"SANA BÖREK YAPARIM AMA OY VERMEM"

Sohbetin devamında, ''Sana börek, kete yaparım ama oy vermem'' diyen Keleş'e, İmamoğlu, ''Oyunuzu değil, duanızı istiyorum. Seçileceğim, gelip böreklerini, ketelerini yiyeceğim. Enerji alıp, 5 yıl deli gibi çalışacağım'' şeklinde yanıt verdi.