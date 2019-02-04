CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Böyle Seslendi: İBB Başkanının İşi Değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ekşisözlük'ün soru-cevap etkinliğine katıldı. İmamoğlu, Başakşehir'le ilgili sorulara da yanıt verdi.

"İBB BAŞKANININ İŞİ FUTBOL KULÜBÜ KURMAK DEĞİL"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, belediyenin görevinin profesyonel kulüp kurmak olmadığını söyledi.

Ekşisözlük'ün soru-cevap etkinliğine katılan İmamoğlu, bir sözlük yazarının sorusuna, "İBB başkanının işi futbol kulübü kurmak değil; hele hele İstanbul'da iseniz gururla yanında olacağınız Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanında olmak. Ayrıca 16 milyon insanın toplumsal spor bilincini geliştirmek olacaktır" şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu, başka bir soruya verdiği yanıtta da "İstanbul'da yeniden bir kulüp kurup, ben o kulübün taraftarıyım demeyeceğim. Zaten 100 küsür yıldır kurulmuş Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi markaları var. Bu kent, üç kıymetli markasıyla dünyaya meydan okuyacak" ifadelerini kullandı.