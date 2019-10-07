CHP'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için tavrı netleşti

07.10.2019 14:52

Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Egemen güçler kızgın sobanın üzerindeki kestaneyi almak için Türkiye'yi maşa olarak kullanıyor" dedi.

İşte Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Biz bu meselenin başından beri itibaren şunu söylüyoruz; Orta Doğu bataklığına girmeyin. Ama bizi dinlemedi, sonra da işler sarpa sarınca bizi aldattılar dedi. Biz Suriye ile ilişkileri düzeltin dedik. Türkiye de Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor. Bizim mehmetciğimiz yabancı topraklarda neden şehit oluyor diye sorduk. Biz mehmetciklerimizin ve ulusumuzun çıkarlarının yanındayız. Suriye'ye barışın gelmesinin en kısa yolu Şam ile Ankara arasındaki yoldur.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak

TRUMP'IN DESTEK AÇIKLAMASI

Ama hemen bir sonraki paragrafta ben vergi mükelleflerimin parasını korumak işçin bunu yapıyorum. Bu iki paragraf birbiriyle uyumsuz. İkisi de başka yerlere mesaj gönderiyor. Biz bu mektubu okuduğumuzda gördüğümüz şu; sarayla ABD arasında bir uzlaşma vardır. O da şudur; siz bizim belirlediğimiz bölgelere girin biz o bölgelerin yakınında olmayacağız ama biz de size bu işin başından sonuna kadar ne kadar cihatçı terörist yakaladıysak sizinsırtınıza bırakalım."

LİKE MESELESİ

Başkanvekilimiz bir açıklama yaptı. Biz aynı yerde duruyoruz. Bu ülkenin partilerinden herhangi birine bir yabancı ülkenin elçiliği tarafından yapılmış olan bu tür girişimleri kendimize karşı yapılmış sayarız."