CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Ankara'nın Hayrına Olacak İşe Hayır Demez

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara için ortak adayı olan Mansur Yavaş, adaylık sürecinde yaşananları anlatırken CHP'den gelen milletvekilliği teklifini neden kabul etmediğini açıkladı. Yavaş adaylık sürecinde yaşananlarla ilgili olarak, "Bir sefer CHP'den aday oldum. Daha önce de MHP'den aday oldum. Kalkıp AK Parti veya İYİ Parti'den aday olmam, 'her partiden aday oluyor algısı' beni incitirdi. İki siyasi parti başkanlarına teşekkür ediyorum. Bizim hitap ettiğimiz bir dilimiz var. Hangi partiden olursa olsun onların görüşüne saygı duyuyorsanız, tercih konusu oluyorsunuz. Sonuçta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı önemli makam. Sayın Akşener'i de ziyaret ettim. Sağolsun tamamıyla destek oluyor. Bu konuda bir problem yok" ifadelerini kullandı.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU BANA MİLLETVEKİLLİĞİ TEKLİFİNDE BULUNDU"

Mansur Yavaş CHP'nin kendisine milletvekilliği teklifinde bulunduğunu, "Geçen CHP İl Başkanları toplantısında anlattım. Ben CHP'ye siyaset yapmak için gitmemiştim. Bunu açık bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu, 'Biz Mansur Yavaş'ı belediyeci kimliğiyle kabul ettik' dedi. Daha sonra ben seçilseydim, televizyonlarda söz vermiştim, istifa etmeyecektim. Ancak seçim bitti, bir sürü mücadele ettik, aradan zaman geçti, genel seçimler gelince sayın genel başkanımız milletvekilliği teklif etti. Kendisine teşekkür ettim, siyaset yapmak isteseydim kabul ederdim. Yeni tablo ortaya çıkınca seçimler bitince hiç kimseye duyurmadan istifa ettim ben" sözleriyle dile getirdi.

Habertürk yayınında konuşan Mansur Yavaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"MECLİS ÜYELERİ SÖZÜ VERİLDİ MAALESEF O SÖZ YERİNE GETİRİLMEDİ"

"Biz Meclis üyeliği talebinde bulunduğumuzda sayın genel başkandan, talimat vermişti. Maalesef hiçbirisi yerine getirilmedi. Biz Haymana mitingindeyken de söylemiştim. O taleplerimiz yerine getirilmedim. Eğer ilçelerden bizim söylediğimiz meclis üyeleri yazılabilseydi daha çok oy alabilirdik. Sayın Kılıçdaroğlu'na bunu da söylemiştik. Onun talimatları gereği birkaç kişi istifa etti."

"BELEDİYE BAŞKANI OLSAYDIM GÖKDELENLERE İZİN VERMEYECEKTİM"

"CHP'de siyaset çok farklı. Orada insanlar kendi görüşlerini dillendirebiliyorlar. Bunu diğer partilerde göremiyoruz. Onlar da istiyorlar ki, CHP'nin içinden bir aday çıksaydı. Sayın Kılıçdaroğlu anket yaptırdığı zaman böyle bir yola başvurdu. Ben belediye başkanı olsaydım bu gökdelenler olmayacaktı Ankara'da. Her seçim evet biz çıkalım şerefli mağlubiyetler alalım diyebilirsiniz ama olan Ankara'ya oluyor."

"MANSUR YAVAŞ'IN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA YOLSUZLUK OLMUŞ MU?"

"Ben CHP'den 2014 yılında aday oldum. Projelerimi anlattım. Bir CHP'li 'Mansur Yavaş'ın vaatleri içerisinde sosyal demokrat anlayışımıza' uymuyor demedi. Bizim de bir geçmişimiz var. Belediye başkanlığı yaptık. Bu süreçte Mansur Yavaş'la ilgili herhangi bir yolsuzluk iddiası var mı? Belediye başkanlığı yaparken insanlara nasıl davranmış. Bu özelliklere bakmak daha doğru diye düşünüyorum."

"ANKARA BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞAN HERKES BENİM MESAİ ARKADAŞIMDIR"

"İnsanlar seçildikten sonra parti rozetini çıkarmalılar. İnsanlar karşısındakilerin ne olduğunu bilemez. Biz herkese hizmet etmek istiyoruz. Partizanlıktan çok çektik. Bize oy verenlere çok hizmet edeceğiz, vermeyenlere az hizmet edeceğiz anlayışının dünyada karşılığı yok.İltimas, adam kayırma insanın ruhuna yakışan şeyler değil. Şimdi belediye işçileri işten çıkarılacak mı? Ankara Belediyesi'nde insanlara diyorlar ki, 'Mansur Yavaş seçilirse gelecek sizi işten atacak'. Biz şöyle bakarız, Ankara Belediyesi'nde çalışan herkes benim mesai arkadaşımdır."

"ANKARA İŞÇİLERİNE MANSUR YAVAŞ SÖZÜ VEREBİLİRİM"

"Herkes ev bakıyor, çocuk okutuyor. Baba çocuklarının kahramanı. Bunu kendime yakıştıramam. Emeğinin karşılığını veren herkes benim mesai arkadaşımdır. Ben onları ne zorla mitinge ne de maça götüreceğim.Yani ben 'Vallahi billahi çıkartmayacağım' mı diyeceğim. Şunu söyleyebilirim, onlara Mansur Yavaş sözü verebilirim."

"SAYIN ÖZHASEKİ'YLE AYNI KÖKENDEN DEĞİLİM O KADARINI SÖYLEYEYİM"

"35-40 yıldır Milliyetçi Hareket'in içerisindeyim. Hiçbir zaman kimliğimi saklamadım. Sayın Özhaseki ile aynı kökenden değiliz o kadarını söyleyip, bitireyim ben."

"KİMİ ERZURUMLU, KİMİ TUNCELİLİ, KİMİ ALEVİ DEDİ"

"Ankara'nın etrafından çok sayıdan gelen insan vardır. Çorum, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale'den gelen çok insan vardır Ankara'dan. Ankaralılık, Ankara'da yaşamaktır. Bence Ankara'da başkentlilik önemlidir. Komşu illerden gelen herkesi Ankaralı olarak kabul ediyoruz, onlar da kendilerini öyle hissediyorlar. Bana bir türlü karar veremediler. Erzurumlu dendi, Tuncelili dendi, Alevi dendi. Sanki Alevi olmak kötü bir şeymiş gibi. Ben Ankaralıyım.Makedonyalı olsam ne olacak."

"SEÇİMİ KAZANIRSAK ZAFER KAZANMAYACAĞIZ ORTADA DÜŞMAN YOK Kİ!"

"Seçimi ben kazandım diyelim. Rövanş duygumuz yok. Zafer kazanmış olmuyoruz. Düşman mı var karşımızda? Biz sadece Ankara'yı daha iyi yöneteceğiz diyoruz. Adaylar yarışacak, projeler yarışacak, bunun için demokrasiye sığmayan hareketlere girmenin hiç gereği yok."

"BELEDİYE BAŞKANI İKEN SAYIN ERDOĞAN'I ÇİÇEKLE KARŞILADIM"

"Ben Beypazarı belediye başkanıyken sayın Erdoğan'ı çiçekle karşılamış birisiyim. Tabii ki o hiyerarşi içerisinde muhtarından sayın Cumhurbaşkanına kadar herkesle çalışacağız. Ankaralıları mutlu etmeye çalışacağız. İnşallah güzel bir ilişki kurulur ve güzel hizmet ederiz."

"BEN AYNI ZAMANDA İYİ PARTİ'NİN VE ANKARA'NIN DA ADAYIYIM"

"İl başkanları birbirleriyle görüşüyor. Seçim güvenliği konusunda neler yapabileceklerini konuşuyorlar. Bir görev taksimi yapıyorlar. İYİ Parti 'Mansur Yavaş bizim adayımız değil' diye düşünmüyor. Ben aynı zamanda İYİ Parti'nin de adayıyım. Ankara'nın adayıyım. 5 milyon Ankaralıyı kucaklamaya geliyoruz. Seçim bittikten sonra Ankara nefes alacak. Asla ve asla hükümetle, muhtarlarla, rakipleriyle kavga eden birisi değilim. Seçimi kazandığınız andan itibaren yapacağınız işlere yoğunlaşacaksınız."

"ANKARA ÇEVRE İLÇELERİNDE İYİ PARTİ ADAY AĞIRLIĞI OLABİLİR"

Ben hangi ilçede hangi adayın daha fazla oy alabileceği konusunda söz hakkı alabilirim. Ben sanki Ankara'nın çevre ilçelerinde İYİ Parti'nin ağırlıklı olacağını düşünüyorum. Ben herhangi bir ilçede İYİ Parti adayının mitingi varsa ona katılacağım, CHP'li adayın mitingi varsa ona da katılacağım.

"BEN ANKARALILAR'DAN PROJELERİM İÇİN OY İSTEYECEĞİM"

Sayın Gökçek aday olsaydı daha iyi mi olurdu, kötü mü olurdu bunu ölçmenin bir anlamı yok. Benim için önemli olan projelerim. Ankara'yı daha iyi yöneteceğime inanıyorum. İnsanlardan projelerim için oy isteyeceğim.

"BEN SEÇİMİ KAZANSAYDIM 6-7 BİN LİRA CEPLERİNDE KALACAKTI"

Ben suda indirim yapılacağını söylemiştim olamaz demişlerdi. Sonra indirim yapıldı. ASKİ'nin fiyat tespit yönetmeliği var. Dünyada su insan hakkı olarak görülüyor. Belediyenin birinci görevi temiz hava, musluktan içilebilir su ve ulaşımdır. Allah'ın suyunun çok pahalı satılması hoş bir şey değil. insanlar su kullanmayı azaltırlarsa çocuklar hasta olur, mikrop kapar. Siz suyu hem musluktan içilebilir şekilde vereceksiniz hem de ucuz vereceksiniz. Dört kişilik bir aileye 10 lira bedelle vereceğimi söylemiştim. Seçimi kazanamayınca onlar pahalı su içmeye devam ettiler. Yardım alan aileden sadece sudan dolayı yaklaşık 6-7 bin lira cebinde para kalmış olacaktı.

"MANSUR YAVAŞ KAZANIRSA VATANDAŞ 2020'YE KADAR 6 TL'YE İÇECEK"

Sudan 1 katrilyon kâr elde etmek bana göre yanlıştır. Suda önemli bir indirim yapacağız. Suyla ilgili yılbaşında 6 lira içmeye başladığınız su yıl bittiğinde 8-9 liraya maloluyor. Bunun sebebi her ay su bedelinde ayarlama yapılıyor. Mansur Yavaş belediye başkanı olduğu zaman vatandaş 6 liraya su içiyorsa 2020 yılında da 6 liraya su içecek.

"ÖĞRENCİLERE VE TESİSATINI YENİLEYENLERE İNDİRİM YAPACAĞIZ"

Öğrencilerin okuduğu evlere indirimli su vereceğiz. Bize belgelerini getirdikleri takdirde indirimli su vereceğiz. Yerli çim tohumu kullanmak suretiyle, atık sular kullanmak suretiyle tasarruf yapacağız. Kızılırmak suyu mesela evde iki gün yoksunuz, musluğu açtığınızda sapsarı su geliyor. Gerede suyu verildiği zaman yine evlerden sağlıklı içmek zor olacak. Evlerindeki tesisatı değiştirenlere de bir indirim yapacağız.

"KÖYLERDE YOK PARASINA SU VERECEĞİZ ORAYI TEŞVİK EDECEĞİZ"

Köylere yok parasına su vereceğiz. Köylerdeki yaşamın sürmesi hedefimiz. Köyde yaşamı teşvik edeceğiz. 1 katrilyon para çok büyük paradır. Ben Ankara'dan fazla para alındığını düşünüyorum.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ANKARA'NIN HAYRINA BİR İŞE HAYIR DEMEZ"

"Ankaralıların hayrına olacak bir şeyin sayın Cumhurbaşkanımızın hayır diyeceğine asla inanmıyorum. Biz AB fonlarından, dünyadan da kaynak bulacağız, kendi kaynaklarımızı da kullanacağız. Bisiklet yolu yapacağız. Ümitköy-Sögütözü-Atatürk Orman Çiftliği güzergahında bisiklet yolları yapacağız."

"ANKA PARKI BİR FANTEZİYDİ, BU PARAYLA KIZILAY-MAMAK HATTI YAPILIRDI"

"Anka Park tabiri caizse patladı. Güvenlik tedbirleri bile doğru alınmadan Mart ayında açılış yapılacak. İnsanlara bedava yapılacak, belki Çinli turist getirecekler. Bunlar komik şeyler. Peki ihaleyi bir Fransız alsaydı Fransız mı getirilecekti. İnşallah gelir, bizim bir itirazımız yok. Yatırım yanlış. Mamak ile Kızılay arasındaki metro bu maliyete çok rahat bir şekilde yapılırdı."

"ANKARA'DA 7 BİN TAKSİYE BEDAVA TABLET DAĞITACAĞIM"

"Taksicilerin hepsine birer tane tablet hediye etmek istiyoruz. Müşteri taksinin doğru trafikte mi olduğuna bakacak. Reklam gelecek taksicilere. 7 bin tableti bedava dağıtacağız. Biz de para vermeyeceğiz. KanalAnkara projesi belki revize edilebilir. 30 yıllık bir kangren."

"ANKARAGÜCÜ'NÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMASINI GÖRMEK EN BÜYÜK ARZUM"

"Sayın Özhaseki'nin Ankara'da 25 yıldır hiçbir milli maç yapılmadığından şikayet ettiğini gördüm. Siz 16 yıldır iktidarsınız. Ankaragücü, İmalat-ı Harbiye'nin takımı. Kurtuluş Harbi'ne emeği geçmiş bir kulüp. Ankaragücü kişisel kaprisler yüzünden küme düşürülmüş. Zorluklarla iki defa şampiyon olmuş bir kulüp. İnşallah Ankaragücü'nün Şampiyon Kulüpler'de oynamasını görmek benim arzum. Bunu sayın Cumhurbaşkanımızla görüşüp, kaynaktan futbolcu yetişmesini sağlayarak inşallah Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nü geliştireceğiz. Ben gençliğimde amatör futbolcuydum. Ankaragücü ve diğer kulüplerimizin başka yerlerde maç oynamasına gönlümüz razı değil."