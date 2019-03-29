CHP'nin Adana Adayı Karalar, Şehit Eşinin Salondan Kovulduğu İddiasına Videoyla Yanıt Verdi

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'Zeydan Karalar şehit eşini salondan kovdu' iddiasına konu olan videonun tam kaydı ortaya çıktı. Videoda Zeydan Karalar'ın şehit yakınını 'Buyurun' diyerek masaya oturmaya devam ettiği ancak konuğun salonu terk ettiği, yanındaki kadının ise masayı dağıttığı görülüyor.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar şehit yakınları ile kahvaltıda bir araya geldi.

"ŞEHİT EŞİNİ SALONDAN KOVDU" İDDİASI

Şehit yakınları hakkında konuşmasına başlayan Zeydan Karalar'dan söz isteyen şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek, Karalar'a HDP ile ittifak durduklarını ileri sürerek tepki gösterdi. Olayın ardından şehit eşinin salondan kovulduğu iddia edildi.

"KURGULANMIŞ BİR YALANDIR"

Karalar, "Şehit ailemizin salondan kovulduğu iddiası kurgulanmış bir yalandır." deyip hakkındaki iddiaları yalanladı. Karalar paylaştığı videoya şu notu düştü:

"Üzüntü verici bir provakasyonla daha karşılaştım. Şahsıma ve kıymetli şehit yakınlarına hakaret ve saygısızlık yapıldı. Önce terör örgütüyle işbirliği ile itham edildim."