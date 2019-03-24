CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yayınlandı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı CHP'nin yeni seçim reklamı yayımlandı.

CEKETİNİ ÇIKARIP KOLLARI SIVADI

Reklam filminde şehri kuşbakışı süzen Kılıçdaroğlu, betonlaşmaya itiraz edip ceketini çıkarıp kollarını sıvıyor. Aracından aldığı tohumları toprağa serpen Kılıçdaroğlu, daha sonra şehrin yeşile döndüğünü görüyor.

"BAŞKANLARIMIZ HALKI KUCAKLAYACAK"

Kılıçdaroğlu reklam filmini "31 Mart'ta Allah'ın izni halkın takdiriyle CHP'li belediyelere İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Bursa, Mersin ve daha pek çok il ve ilçemiz eklenecek. Başkanlarımız ayrım yapmaksızın halkı kucaklayacak. Çünkü #TürkiyeDahaİyisiniHakEdiyor Haydi hayırlısı" mesajıyla paylaştı.